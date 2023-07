Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, soutenus par le resserrement de l'offre en Libye et au Nigeria et par la baisse de l'inflation aux États-Unis, dont les marchés espèrent qu'elle mettra fin aux hausses de taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 27 cents, ou 0,3%, à 81,63 dollars le baril à 0028 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 35 cents, ou 0,5%, à 77,24 dollars.

Les prix à la consommation américains ont augmenté modestement en juin, au taux d'augmentation annuelle le plus faible depuis plus de deux ans, l'inflation continuant à se calmer. Les prix à la production ont également peu augmenté en juin, et l'augmentation annuelle a été la plus faible depuis près de trois ans.

Ces deux indicateurs ont donné aux marchés l'espoir que la Réserve fédérale américaine pourrait être plus proche de mettre fin à sa campagne de resserrement de la politique monétaire la plus rapide depuis les années 1980.

"Un sentiment de risque positif a envahi les marchés, stimulé par de nouvelles données montrant une décélération des pressions sur les prix aux États-Unis, ce qui a fait naître l'espoir que la Fed pourrait en avoir fini avec les hausses de taux supplémentaires", a déclaré ANZ Research dans une note à l'intention de ses clients vendredi.

Jeudi, un certain nombre de champs pétroliers en Libye ont été fermés à la suite d'une protestation d'une tribu locale contre l'enlèvement d'un ancien ministre. Par ailleurs, Shell a suspendu les chargements de pétrole brut Forcados du Nigeria en raison d'une fuite potentielle dans un terminal.

Selon ANZ Research, les manifestations en Libye pourraient à elles seules retirer du marché plus de 250 000 barils de pétrole par jour.

"Cette situation survient alors que les récentes réductions de l'offre de l'Arabie saoudite et de la Russie commencent à porter leurs fruits", a ajouté le cabinet.

L'Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole au monde, ont accepté ce mois-ci d'intensifier les réductions de l'offre de pétrole en place depuis novembre de l'année dernière, apportant un soutien supplémentaire aux prix du brut. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Jamie Freed)