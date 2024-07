Les prix du pétrole ont chuté en début de journée jeudi après que les données sur l'emploi et l'activité commerciale aux États-Unis se soient révélées plus faibles que prévu, signe d'un ralentissement de l'économie dans le pays qui consomme le plus de pétrole au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 30 cents, soit 0,34%, à 87,04 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) perdaient 32 cents, soit 0,38%, à 83,56 dollars à 00h30 GMT, avec une activité réduite par les vacances du 4 juillet aux Etats-Unis.

Aux États-Unis, les données de mercredi ont montré que les premières demandes d'allocations de chômage ont augmenté la semaine dernière, tandis que le nombre de personnes inscrites sur les listes de chômage a augmenté pour atteindre son plus haut niveau en 2 ans et demi vers la fin du mois de juin.

Par ailleurs, le rapport ADP sur l'emploi a montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 150 000 en juin, ce qui est inférieur au consensus qui prévoyait une augmentation de 160 000, et après une augmentation de 157 000 en mai.

Autre signe d'une perte de vitesse de l'économie, l'indice ISM non manufacturier, qui mesure l'activité du secteur des services aux États-Unis, est tombé à 48,8 en juin, son niveau le plus bas depuis quatre ans, bien en deçà du consensus de 52,5, en raison d'une forte baisse des commandes.

Toutefois, des données économiques plus faibles pourraient renforcer les arguments de la Réserve fédérale en faveur d'une réduction des taux d'intérêt, selon les analystes, ce qui serait favorable aux marchés pétroliers car des taux plus bas pourraient stimuler la demande.

"La direction des données récentes est conforme à la tendance à l'assouplissement de la Fed", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note. "Un ralentissement de la croissance soutiendra les impulsions désinflationnistes dans les mois à venir, ouvrant la voie à une baisse des taux de la Fed." (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Sonali Paul)