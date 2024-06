Les contrats à terme sur le pétrole brut ont baissé en début d'échanges vendredi en raison de la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps en Asie et aux États-Unis, tandis que la baisse des stocks de pétrole aux États-Unis a empêché les prix de baisser.

Le Brent pour livraison en août a perdu 11 cents à 85,60 dollars le baril à 0013 GMT, tandis que le brut américain a perdu 9 cents à 81,20 dollars le baril.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 2,5% le mois dernier par rapport à l'année précédente, les données ont montré vendredi, augmentant par rapport au mois précédent et maintenant la banque centrale du pays sur la bonne voie pour augmenter les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les données américaines publiées jeudi montrent que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 juin, le marché de l'emploi restant globalement solide. Le maintien de la vigueur du marché de l'emploi laisse entrevoir la possibilité pour la Réserve fédérale américaine de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Des taux d'intérêt plus élevés pèsent généralement sur les économies et, par conséquent, sur la demande de pétrole.

Le pétrole a été soutenu par les données gouvernementales publiées jeudi qui ont montré une réduction des stocks de brut américains de 2,5 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 14 juin à 457,1 millions de barils, a déclaré l'Energy Information Administration, par rapport aux attentes des analystes dans un sondage Reuters pour une réduction de 2,2 millions de barils.

Les stocks d'essence ont diminué de 2,3 millions de barils pour atteindre 231,2 millions de barils, selon l'EIA, alors que les analystes prévoyaient une augmentation de 600 000 barils.

"L'essence a finalement repris vie et a affiché son premier rapport solide de la saison de conduite estivale", a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho à New York, dans une note. (Reportage de Laila Kearney à New York ; Rédaction de Stephen Coates)