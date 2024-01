Les prix du pétrole ont chuté mercredi, la hausse du dollar américain limitant la demande de brut libellé en billets verts, bien que les risques croissants de perturbations de l'approvisionnement dans le cadre de l'intensification du conflit en mer Rouge aient limité les pertes.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent, référence mondiale, ont chuté de 36 cents, soit 0,5%, à 77,93 dollars le baril à 0215 GMT. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 43 cents, soit 0,59%, à 71,97 dollars le baril.

Le Brent a légèrement augmenté mardi alors que le WTI a baissé, les investisseurs voyant les fondamentaux s'affaiblir aux Etats-Unis. Mais les conflits navals et aériens en cours en Mer Rouge ont augmenté les inquiétudes des pétroliers qui doivent changer d'itinéraire pour éviter la zone, augmentant les coûts et le temps des livraisons.

Le dollar américain est resté proche de son plus haut niveau en un mois mercredi, après les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine, qui ont repoussé les attentes d'une réduction agressive des taux d'intérêt. L'appréciation du dollar réduit la demande de pétrole libellé en dollars pour les acheteurs qui paient dans d'autres devises.

La chute des prix du pétrole a été "déclenchée par des commentaires légèrement plus optimistes de la part des banquiers centraux", a déclaré Daniel Hynes, stratège principal en matière de matières premières à la banque ANZ, dans une note.

"L'absence de réaction du marché aux récents risques géopolitiques suggère qu'il ne tient pas compte de la menace de perturbations de l'offre. Cependant, bien qu'aucune production n'ait été perdue jusqu'à présent, il s'agit d'un resserrement indirect du marché en poussant plus d'offre sur l'eau.

Mardi, les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre les militants Houthi alliés à l'Iran au Yémen, après qu'un missile Houthi a touché un navire grec en mer Rouge.

La compagnie pétrolière britannique Shell a suspendu ses expéditions par la mer Rouge après le début des frappes américaines et britanniques, mais le producteur américain Chevron maintient ses itinéraires en mer Rouge.

"Même si les indices de référence du pétrole ne reflètent pas les attaques en mer Rouge, le prix réalisé du pétrole et des produits pétroliers pour les consommateurs a augmenté en raison de la perturbation des flux commerciaux par la mer Rouge et le canal de Suez", a déclaré dans une note Vivek Dhar, directeur de la stratégie des matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Christian Schmollinger)