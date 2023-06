Les prix du pétrole ont chuté en début d'échanges asiatiques vendredi, les inquiétudes concernant la demande l'emportant sur la perspective d'une offre plus restreinte de la part des producteurs mondiaux, tandis que les investisseurs restent sceptiques quant à la possibilité d'un accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 36 cents, soit 0,5%, à 75,60 dollars le baril à 0058 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont baissé de 33 cents, soit 0,5%, à 70,96 dollars le baril.

Les deux repères ont glissé d'environ 1 $ jeudi, rebondissant de leurs pertes antérieures de plus de 3 $, après que les États-Unis et l'Iran aient tous deux démenti un rapport du Middle East Eye selon lequel ils étaient proches d'un accord sur le nucléaire.

Pour la semaine, ils étaient en voie de perdre environ 1 % et d'enregistrer une deuxième semaine de pertes. Les prix du pétrole ont augmenté en début de semaine à la suite de l'engagement pris par l'Arabie saoudite au cours du week-end de réduire considérablement la production, mais ils ont réduit leurs gains après l'augmentation des stocks de carburant aux États-Unis et la faiblesse des données sur les exportations chinoises.

"Apparemment, le marché reste sceptique quant à l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran", a déclaré Satoru Yoshida, analyste des matières premières chez Rakuten Securities.

Il y a à la fois une pression à la hausse et une pression à la baisse sur les prix, a-t-il dit, les craintes d'un resserrement de l'offre et les attentes d'une demande accrue à l'approche de la saison de conduite aux États-Unis étant contrebalancées par les inquiétudes concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains et la lenteur de la reprise de la demande de carburants en Chine.

"Les prix du pétrole devraient rester dans une fourchette d'environ 3 dollars au-dessus et au-dessous de 70 dollars pour le WTI à court terme", a déclaré M. Yoshida.

Jeudi, les États-Unis et l'Iran ont tous deux démenti une information selon laquelle ils s'approchaient d'un accord provisoire en vertu duquel Téhéran réduirait son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions qui inclurait l'exportation d'un million de barils de pétrole par jour.

Certains analystes estiment toutefois que les prix du pétrole pourraient être stimulés si la Réserve fédérale américaine renonçait à relever ses taux lors de sa prochaine réunion les 13 et 14 juin. Les économistes interrogés par Reuters ne s'attendent pas à une hausse lors de cette réunion. (Reportage de Yuka Obayashi, édition de Shri Navaratnam)