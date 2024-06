Les contrats à terme sur le pétrole brut ont peu évolué vendredi, mais devraient augmenter pour la deuxième semaine consécutive en raison des signes d'amélioration de la demande et de la baisse des stocks de pétrole et de carburant aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde.

Les contrats à terme du Brent pour le mois d'août ont baissé de 15 cents à 85,56 dollars le baril à 0356 GMT après avoir augmenté de 0,8% lors de la session précédente.

Les contrats à terme du pétrole West Texas Intermediate pour livraison en août étaient en baisse de 14 cents à 81,15 dollars le baril. Le

Le contrat de juillet a expiré jeudi à 82,17 dollars le baril, en hausse de 0,7%.

Les prix ont augmenté d'environ 5 % depuis le début du mois pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de sept semaines.

"L'augmentation saisonnière de la demande, comme le montrent les dernières données de l'EIA, la reprise de la confrontation entre Israël et le Hezbollah, et la saison des ouragans pourraient soutenir la force des prix jusqu'à l'été", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Les données du gouvernement américain publiées jeudi ont montré que le total des produits fournis, un indicateur de la demande du pays, a augmenté de 1,9 million de barils par jour (bpj) sur la semaine pour atteindre 21,1 millions de bpj.

Les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) ont montré que

une réduction des stocks de brut américains de 2,5 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 14 juin, pour atteindre 457,1 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une réduction de 2,2 millions de barils.

Les stocks d'essence ont baissé de 2,3 millions de barils pour atteindre 231,2 millions de barils, selon l'EIA, alors que les analystes prévoyaient une augmentation de 600 000 barils.

Les perspectives de demande ailleurs ont également contribué à la hausse des prix.

"Les signes d'une demande plus forte en Asie ont également stimulé le sentiment. Les raffineries de pétrole de la région remettent en service une partie de leur capacité après une période de maintenance", ont déclaré les analystes d'ANZ Research.

Les données publiées vendredi ont montré que les prix de base à la consommation au Japon ont augmenté de 2,5 % le mois dernier par rapport à l'année précédente, augmentant ainsi par rapport au mois précédent et maintenant la banque centrale du pays sur la voie d'une augmentation des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les données américaines publiées jeudi ont pesé sur les prix en montrant une baisse des nouvelles demandes d'allocations chômage, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt inchangés. Des taux d'intérêt plus élevés limitent généralement la croissance économique et, par conséquent, la demande de pétrole. (Reportage de Laila Kearney à New York et Sudarshan Varadhan à Singapour ; rédaction de Stephen Coates et Christian Schmollinger)