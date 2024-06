Les prix du pétrole ont baissé vendredi mais étaient en passe de réaliser leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines, les marchés évaluant l'impact de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs par rapport aux perspectives solides de la demande de pétrole brut et de carburant cette année.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 72 cents, ou 0,87%, à 82,04 dollars le baril à 0100 GMT. Les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 79 cents, soit 1%, pour s'échanger à 77,84 dollars le baril, annulant les petits gains de la session précédente.

Dans une semaine en dents de scie, les prix du pétrole ont augmenté après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ait maintenu ses prévisions de croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole pour 2024 et que Goldman Sachs ait prévu une demande solide de carburant aux États-Unis cet été.

Cela a permis d'inverser les pertes subies la semaine précédente à la suite d'un accord entre l'OPEP et ses alliés, réunis sous le nom d'OPEP+, pour commencer à mettre fin à leurs réductions de production après septembre.

La Russie s'est engagée à respecter ses obligations en matière de production dans le cadre du pacte OPEP+, après avoir déclaré qu'elle avait dépassé son quota en mai, ce qui a contribué à soutenir le marché.

"Le respect plus strict des quotas actuels devrait plus que compenser toute augmentation potentielle de la part du groupe des huit dans le cadre de l'élimination progressive de leurs réductions volontaires. Le marché du pétrole brut devrait donc rester bien soutenu au cours des 18 prochains mois", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note à l'intention des clients.

Les prix ont toutefois baissé après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt et repoussé le début des réductions de taux à décembre, les commentaires des responsables de la Fed alimentant les inquiétudes quant au ralentissement de la croissance économique et à la baisse de la demande de carburant.

Le marché sera attentif à un certain nombre de rapports sur les stocks en Chine, le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, qui doivent être publiés vendredi, et qui, selon les analystes d'ANZ, devraient révéler toute faiblesse dans la demande d'énergie et de métaux. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo ; Rédaction de Sonali Paul)