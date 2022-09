Les prix du pétrole poursuivent leur baisse

Zurich (awp) - Les prix du pétrole fléchissaient légèrement lundi matin, ne parvenant à redresser la barre au terme d'une troisième semaine d'affilée de baisse. La levée de mesures de confinement imposées dans la ville chinoise de Changdu avait pourtant ragaillardi le marché laissant entrevoir des réouvertures plus larges dans l'ensemble de l'Empire du Milieu. Mais les investisseurs restent prudents avant une série de décisions de politique monétaire, dont celle, mercredi, de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Peu après 09h05, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre cédait 0,54% à 90,857 dollars. Vendredi soir il s'affichait certes en hausse de 0,56% à 91,35 dollars, une progression toutefois insuffisante pour terminer la semaine dans le vert.

Quant aux 159 litres de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, ils se négociaient à 84,529 dollars, soit une baisse de 0,68%, Vendredi ils étaient demeurés quasiment stables.

Malgré les informations favorables sur le front de la pandémie de Coronavirus en Chine, les investisseurs demeurent focalisés sur une série de décisions sur les taux d'intérêt cette semaine, avec en tête la Fed qui devrait procéder à une nouvelle hausse massive des taux pour lutter contre l'inflation. Suivront jeudi la Banque d'Angleterre (BoE) ainsi que la Banque nationale suisse (BNS).

Du côté de l'offre, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des plateformes de forage pour le pétrole et le gaz naturel pour la première fois en trois semaines la semaine dernière, ce qui indique une augmentation de la production à l'avenir. Les prix du pétrole restent inférieurs de plus de 30% aux sommets atteints depuis le début de l'année, le resserrement monétaire agressif et les craintes de récession continuant de peser sur les perspectives de la demande.

De plus, la stricte politique dite de zéro-Covid des autorités chinoises pèse depuis des mois sur l'évolution conjoncturelle de la République populaire et se répercute sur l'économie mondiale. La levée partielle des mesures de confinement laissent augurer une augmentation de la demande de pétrole dans l'Empire du Milieu.

