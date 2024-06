Les prix du pétrole ont peu évolué mardi après avoir augmenté lors de la session précédente, les investisseurs étant prudents avant les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, même si l'augmentation attendue de la demande estivale a soutenu le marché.

Les contrats à terme du Brent pour le mois d'août ont augmenté de 5 cents à 86,06 dollars le baril à 0440 GMT après avoir gagné 0,9% dans les échanges de lundi.

Les contrats à terme sur le brut américain pour livraison en août étaient en hausse de 6 cents à 81,69 dollars le baril après avoir augmenté de 1,1% précédemment.

Les deux références ont augmenté d'environ 3% la semaine dernière, marquant deux semaines consécutives de gains.

La demande d'essence augmente et les stocks de pétrole et de carburant ont diminué alors que les États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, entrent dans la période de consommation maximale de l'été.

Les stocks de pétrole brut américains devraient avoir diminué de 3 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 juin, selon un sondage préliminaire réalisé par Reuters lundi. Les stocks d'essence devraient également avoir diminué, tandis que les stocks de distillats ont probablement augmenté la semaine dernière.

"La flambée des prix du pétrole a été déclenchée par des perspectives de demande optimistes et une réduction des stocks américains. L'hémisphère nord entrant dans un été chaud et la saison des ouragans approchant, la demande devrait continuer à augmenter dans les mois à venir", a déclaré Tina Teng, analyste indépendante du marché.

Les investisseurs restent toutefois prudents quant à une nouvelle hausse des prix du pétrole, car ils craignent que des taux d'intérêt relativement élevés ne limitent la croissance de la consommation de carburant en freinant l'économie.

La Réserve fédérale américaine se concentrant toujours sur la limitation de l'inflation, la publication de l'indice des dépenses de consommation personnelle, la mesure préférée de la Fed pour les gains de prix, vendredi, donnera plus d'indications sur les taux.

Le report d'une baisse des taux d'intérêt maintiendrait le coût de l'emprunt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. "Les données sur les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis sont au centre de l'attention cette semaine, car elles fourniront des indices sur la décision de la Fed en matière de taux d'intérêt", a ajouté M. Teng.

Le pétrole a également été soutenu par les attaques ukrainiennes continues sur les infrastructures pétrolières russes qui pourraient réduire l'approvisionnement en brut et en carburant.

Plus récemment, le 21 juin, des drones ukrainiens ont frappé quatre raffineries, dont la raffinerie Ilsky, l'un des principaux producteurs de carburant dans le sud de la Russie.

L'Union européenne a adopté un ensemble de sanctions à l'encontre de la Russie en raison de sa guerre en Ukraine. Vingt-sept navires, dont ceux gérés par l'entreprise publique russe de transport maritime Sovcomflot, seront ajoutés à sa liste d'entités sanctionnées.

"En outre, le marché reste nerveux à l'approche des élections en Iran qui se tiendront plus tard dans la semaine. Un président plus intransigeant pourrait entraîner des confrontations plus directes avec les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et d'Emily Chow à Singapour ; rédaction de Jamie Freed et Christian Schmollinger)