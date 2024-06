Les prix du pétrole ont baissé vendredi, les marchés évaluant l'impact de la hausse des taux d'intérêt américains plus longtemps que prévu, mais les indices de référence du pétrole brut se sont dirigés vers leur meilleure semaine depuis plus de deux mois après des projections solides pour la demande de pétrole brut et de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 34 cents, soit 0,4%, à 82,41 dollars le baril à 03h44 GMT. Les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 41 cents, soit 0,5%, pour s'échanger à 78,21 dollars le baril.

Cependant, le Brent et la référence américaine ont gagné plus de 3% pour la semaine - la meilleure semaine depuis le 5 avril.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a maintenu sa prévision d'une croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole pour 2024 et Goldman Sachs a prévu une forte demande de carburant aux États-Unis cet été.

Cela a permis d'inverser les pertes de la semaine précédente, qui étaient dues à un accord entre l'OPEP et ses alliés, réunis sous le nom d'OPEP+, pour commencer à réduire la production après le mois de septembre.

"Dans l'ensemble, cette semaine peut être qualifiée d'effort de reprise pour le pétrole", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, basé en Australie.

"Je ne serais pas surpris de voir les prix du pétrole s'orienter à la hausse à partir de maintenant, car les perspectives de la demande continuent de s'améliorer. Cela dépendra en grande partie de l'évolution de la demande estivale dans l'hémisphère nord".

La Russie s'est engagée à respecter ses obligations en matière de production dans le cadre du pacte OPEP+, après avoir déclaré qu'elle avait dépassé son quota en mai, ce qui a apporté un soutien supplémentaire au marché.

Toutefois, la hausse des prix cette semaine s'est ralentie après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt et repoussé le début des réductions de taux à décembre.

Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué dans un rapport publié mercredi qu'elle prévoyait que la demande de pétrole atteindrait son maximum en 2029, avant de se stabiliser à environ 106 millions de barils par jour (bpj) vers la fin de la décennie.

A la baisse, les inquiétudes sur les perspectives économiques se sont accrues après l'avis de la Fed sur la réduction des taux, mais cela dit, dans la mesure où cela renforce le dollar américain, cela pourrait offrir un certain soutien au Brent, ont écrit les analystes de BMI dans une note.

Le marché se concentre également sur les négociations en cours sur le cessez-le-feu à Gaza, qui, si elles sont résolues, atténueraient les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de l'approvisionnement en pétrole de la région.

Les États-Unis sont très préoccupés par le fait que les hostilités à la frontière israélo-libanaise pourraient dégénérer en une véritable guerre, a déclaré un haut fonctionnaire américain, ajoutant que des dispositions spécifiques en matière de sécurité sont nécessaires pour la région et qu'un cessez-le-feu à Gaza n'est pas suffisant. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Singapour, reportage supplémentaire de Katya Golubkova à Tokyo ; rédaction de Michael Perry)