Les prix du pétrole ont augmenté dans les premières heures des échanges asiatiques vendredi, enregistrant une troisième hausse hebdomadaire consécutive, les inquiétudes concernant les problèmes d'approvisionnement liés à l'escalade des tensions géopolitiques et aux perturbations météorologiques ayant compensé les signes de faiblesse de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour le mois d'août, qui expirent vendredi, ont augmenté de 15 cents, soit 0,2 %, à 86,54 dollars le baril à 0020 GMT. Le contrat Brent pour septembre était également en hausse de 0,2 % à 85,44 dollars le baril.

Le contrat West Texas Intermediate pour livraison en août a augmenté de 24 cents, soit 0,3 %, à 81,98 dollars le baril.

Les prix du pétrole ont ignoré les signes d'une faible demande aux États-Unis, le plus grand pays consommateur de pétrole, et ont augmenté alors que les tensions transfrontalières entre Israël et le Hezbollah libanais s'intensifiaient. Une guerre qui s'étend au Moyen-Orient pourrait attirer des pays comme l'Iran, l'un des principaux exportateurs de pétrole de la région.

Le ministère français des affaires étrangères s'est dit préoccupé par la situation au Liban jeudi, tandis que la Turquie a déclaré plus tôt qu'elle était solidaire du Liban et a appelé les gouvernements de la région à lui apporter leur soutien.

L'approvisionnement en pétrole a également été mis à mal par des perturbations d'origine météorologique qui pourraient s'aggraver dans les semaines à venir. Les fortes pluies ont entraîné une baisse de la production équatorienne de 100 000 barils par jour au cours de la semaine écoulée, a déclaré FGE Energy vendredi.

La côte américaine du golfe du Mexique, qui abrite la majeure partie des infrastructures énergétiques et d'exportation du pays, pourrait également être touchée par des conditions météorologiques défavorables dans les jours à venir, le National Hurricane Center américain ayant repéré au moins un système météorologique susceptible de se transformer en cyclone et de se diriger vers la région.

Les prix à terme du Brent et du WTI ont gagné 1,5 % jusqu'à présent sur une base hebdomadaire.

Sur le front de la demande, l'augmentation des stocks de brut aux États-Unis et la faible consommation d'essence ont maintenu un plafond au-dessus des prix du pétrole. Les données gouvernementales de cette semaine ont montré une augmentation inattendue des stocks de brut dans le pays, alors que la demande de carburant s'est affaiblie.

Toutefois, les prévisions d'un nombre record de voyageurs pendant le week-end du 4 juillet aux États-Unis pourraient faire augmenter la demande d'essence et contribuer à réduire les stocks. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Stephen Coates)