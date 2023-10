Les problèmes d'inflation réduisent les chances d'une pentification de la courbe des rendements en Inde - traders

Les attentes d'une pentification de la courbe des rendements des obligations indiennes au cours du second semestre de l'année s'estompent car la récente hausse des prix du pétrole ravive les inquiétudes sur l'inflation et empêche les rendements à plus court terme de baisser malgré une offre plus faible, ont déclaré les traders.

La courbe des rendements des obligations d'État est restée plate au cours des dernières semaines, les rendements à quatre et cinq ans se situant autour de 7,25 % et le rendement de l'obligation de référence à dix ans à 7,23 %. En règle générale, la courbe des rendements est ascendante, car les investisseurs s'attendent à être mieux rémunérés lorsqu'ils prennent le risque que la hausse de l'inflation réduise le rendement escompté des obligations à plus long terme. Cela signifie qu'une obligation à 10 ans rapporte généralement plus qu'une obligation à 2 ans, car sa durée est plus longue. Une courbe plate, en revanche, reflète l'incertitude quant aux perspectives de politique monétaire et aux conditions de liquidité. "Auparavant, on s'attendait à ce que la courbe commence à s'accentuer à partir du second semestre", a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie à la Karur Vysya Bank. "Mais (la récente nouvelle de l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice) favorisera la partie longue de la courbe, tandis que la flambée des prix du pétrole a soulevé de nouvelles inquiétudes concernant l'inflation, ce qui pèsera sur la partie courte de la courbe." "Nous ne prévoyons pas de changement dans la structure de la courbe des taux, les obligations étant pour l'instant tirées par les bons du Trésor américain", a déclaré Vijay Sharma, premier vice-président exécutif de PNB Gilts. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est proche de son plus haut niveau depuis 16 ans, à savoir 4,70 %. Entre-temps, les prix de référence du pétrole brut Brent ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en septembre, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et les chances que les taux d'intérêt restent élevés. "Nous nous attendons à ce que la courbe des taux reste plate pendant un certain temps, car le thème des taux plus élevés pour plus longtemps prévaut", a déclaré Anshul Chandak, responsable de la trésorerie à la RBL Bank. En outre, le manque probable de liquidités pourrait mettre un plancher sur les rendements à court terme malgré une offre plus faible, ont déclaré les traders. L'Inde devrait emprunter 6,55 trillions de roupies (78,73 milliards de dollars) d'octobre à mars, dont moins de 17% sous forme d'obligations à trois et cinq ans, tandis que les obligations à 10 ans représenteront plus de 22%. Cependant, les traders ont exclu une inversion de la courbe de rendement, car les faibles probabilités d'une augmentation des taux d'intérêt dans un avenir proche excluent de fait un effondrement des obligations à court terme. "Une inversion ne se produira peut-être pas", a déclaré Jayesh Mehta, trésorier pour l'Inde chez Bank of America. "Mais l'aplatissement se poursuivra pendant un certain temps. (1 $ = 83,1950 roupies indiennes)