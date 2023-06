Le bureau du procureur général de l'Indonésie a désigné trois sociétés productrices d'huile de palme comme suspectes dans le cadre d'une enquête pour corruption, alléguant des fautes commises dans l'obtention de permis d'exportation en un temps utile où les expéditions étaient restreintes.

L'enquête intervient après que la Cour suprême indonésienne a confirmé, le mois dernier, l'emprisonnement de cadres de ces entreprises pour avoir manipulé des documents ou présenté de fausses données en vue d'obtenir des permis d'exportation.

L'Indonésie, qui représente environ 60 % de l'offre mondiale d'huile de palme, a imposé l'année dernière des mesures strictes en matière d'exportation, notamment une interdiction de trois semaines sur les expéditions, afin de tenter de décrocher l'offre intérieure et de freiner la flambée des prix de l'huile de cuisson locale.

Les procureurs ont déclaré que les dirigeants avaient agi au nom de leurs entreprises, le Wilmar Group et le Musim Mas Group, basés à Singapour, et le Permata Hijau Group, basé à Medan, et qu'une enquête sur ces entreprises visait à récupérer les pertes subies par l'État.

"Ces trois entreprises doivent être tenues pour responsables", a déclaré Ketut Sumedana, porte-parole du bureau du procureur général, dans un communiqué publié jeudi.

Le groupe Musim Mas a déclaré vendredi qu'il respectait les procédures judiciaires et qu'il coopérait pleinement avec les autorités. Le groupe Wilmar a déclaré qu'aucune accusation officielle n'avait été portée et que l'entreprise avait demandé des éclaircissements sur la question.

Permata Hijau n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un haut fonctionnaire du ministère indonésien du commerce a également été incarcéré dans cette affaire pour abus de pouvoir.

Le mois dernier, l'agence indonésienne antimonopole a infligé des amendes à sept entreprises de production d'huile de cuisson pour avoir limité les ventes pendant la période de pénurie d'huile de cuisson.