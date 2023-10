Les projets pétroliers ougandais Tilenga et Kingfisher, ainsi que l'oléoduc qui acheminera leur pétrole vers la Tanzanie pour l'exportation, sont en bonne voie pour une première production d'ici 2025, a déclaré le directeur général de l'Uganda National Oil Co dans une interview.

"Tilenga est toujours en bonne voie", a déclaré Proscovia Nabbanja, PDG de l'UNOC, à Reuters dimanche. "Nous avons vu les trois kits de forage arriver dans le pays. De même, Kingfisher est également en bonne voie. Trois puits ont été forés jusqu'à présent sur Kingfisher. Quant à Tilenga, quatre puits ont été forés.

L'oléoduc est-africain (EACOP), d'une longueur de 1 445 kilomètres, qui transportera le brut de Tilenga et de Kingfisher, devrait également être mis en service en 2025, a-t-elle déclaré lors de l'entretien accordé à Abu Dhabi.

L'EACOP est détenu conjointement par le gouvernement ougandais, la société française TotalEnergies, la société chinoise CNOOC et la société tanzanienne Tanzania Petroleum Development Corp (TPDC).

L'Ouganda est en pourparlers avancés avec l'agence chinoise de crédit à l'exportation SINOSURE pour fournir un crédit pour le projet, qui coûtera 5 milliards de dollars, y compris le coût du crédit, et 40 % de l'argent sera levé par la dette tandis que le reste proviendra des capitaux propres, a déclaré un haut fonctionnaire ougandais la semaine dernière.

Mme Nabbanja a déclaré que le pool de financement pour les projets pétroliers et gaziers a été réduit en raison des préoccupations climatiques. Mais elle a ajouté : "Nous pensons toujours que nous devrions être en mesure d'obtenir le financement dont nous avons besoin pour les différents projets".

En juin, cinq groupes d'activistes ont poursuivi TotalEnergies pour la deuxième fois au sujet de Tilenga et d'EACOP devant un tribunal civil de Paris, accusant la major pétrolière de ne pas protéger les personnes et l'environnement.

Mme Nabbanja a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter le procès, mais que TotalEnergies avait été "un opérateur prudent".

Elle a ajouté que les copropriétaires du projet avaient pris en compte les considérations environnementales dès le début de la planification.

"Je pense que tous les partenaires et les deux gouvernements, la Tanzanie et l'Ouganda, sont d'accord parce que nous sommes sur place et que nous voyons les changements fondamentaux que les projets ont apportés aux communautés avant même que la première goutte de pétrole n'apparaisse.