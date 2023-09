L'appétit pour le brut iranien augmente en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, après que la prolongation des réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et la Russie a fait grimper les prix mondiaux, tandis que Téhéran augmente sa production et ses exportations en dépit des sanctions imposées par les États-Unis.

Bien que les "théières" chinoises, c'est-à-dire les petits raffineurs indépendants, s'approvisionnent en pétrole iranien à prix réduit, car ils exploitent leurs marges importantes pour répondre à la forte demande saisonnière, les grands raffineurs d'État restent à l'écart.

Les exportations de brut iranien, qui s'élèvent à environ 1,5 million de barils par jour (bpj), n'ont jamais été aussi élevées depuis plus de quatre ans, plus de 80 % d'entre elles étant expédiées vers la Chine, selon des données fournies par les sociétés de conseil FGE et Vortexa.

L'augmentation des exportations survient au moment où Washington et Téhéran travaillent sur des échanges de prisonniers et sur les moyens de libérer les fonds iraniens bloqués à l'étranger, ce qui a conduit certains négociants à spéculer sur un assouplissement des sanctions américaines sur le brut iranien.

"Je pense que les Iraniens ont reçu la confirmation non écrite ... qu'il n'y aura pas d'autres sanctions sur les acheteurs de brut tant qu'ils seront engagés dans les négociations non officielles", a déclaré Iman Nasseri, directeur général de FGE.

Il a ajouté que les importations chinoises de brut iranien pourraient encore augmenter de 200 000 bpj à 300 000 bpj, passant de 1,2 million bpj à 1,3 million bpj actuellement, si les prix restent bas, bien que les volumes puissent être limités par l'appétit des acheteurs pour le risque et les contraintes de paiement.

Les États-Unis continuent d'appliquer les sanctions contre les industries pétrolières et pétrochimiques iraniennes, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du département d'État, ajoutant que le contournement des sanctions par l'Iran était coûteux.

"Nous estimons que le régime ne reçoit qu'une fraction du prix du marché pour le pétrole qu'il est en mesure de vendre.

Les entreprises publiques chinoises n'ont pas repris l'importation et le raffinage du pétrole iranien parce que les sanctions américaines, et la menace de sanctions secondaires, restent dissuasives, a ajouté le fonctionnaire.

Pékin s'oppose depuis longtemps à la juridiction "à bras long" de Washington et a insisté pour que les sanctions contre l'Iran soient abandonnées.

L'Iran exporte environ 2 millions de bpj de pétrole brut, ainsi que des condensats et des produits, alors que Téhéran a augmenté sa production à près de 3,6 millions de bpj, selon des personnes familières de la question, soit près de son maximum d'environ 4 millions de bpj.

Les données officielles chinoises reflètent rarement les importations de pétrole iranien, qui sont généralement enregistrées comme des expéditions en provenance de Malaisie, d'Oman ou d'autres pays du Moyen-Orient.

"Washington ferme les yeux sur le pétrole iranien en mer", a déclaré un négociant sous couvert d'anonymat.

Les analystes ont déclaré que les mesures limitées prises par l'Iran pour ralentir son accumulation d'uranium de qualité quasi militaire pourraient contribuer à apaiser les tensions avec les États-Unis, mais qu'il n'y a pas de progrès significatif vers un accord nucléaire plus large avant les élections américaines de 2024.

THÉIÈRES ET SANCTIONS

En Chine, selon les négociants et les analystes, le pétrole iranien n'est acheté que par de petites raffineries indépendantes, connues sous le nom de "teapots", concentrées dans la province côtière de Shandong.

Les raffineurs d'État et les grands raffineurs privés ont évité le commerce depuis que les États-Unis ont réimposé des sanctions en 2019, ont-ils déclaré.

Attirés par des rabais importants, les dizaines de raffineurs axés sur le marché intérieur s'approvisionnent en grande partie auprès de pays soumis aux sanctions occidentales, tels que l'Iran, la Russie et le Venezuela, en passant par des intermédiaires, ont indiqué des sources commerciales.

Une poignée de théières qui s'appuient sur des technologies occidentales ou qui ont conclu des accords avec d'autres fournisseurs évitent toutefois le pétrole iranien.

Les théières sensibles aux coûts se tournent vers l'Iran car le brut russe devient cher, a déclaré une source commerciale de Shandong.

Le light sweet ESPO russe s'est négocié pour la dernière fois début septembre à une prime d'environ 50 cents le baril par rapport à l'ICE Brent, tandis que le brut moyennement acide de l'Oural a été proposé avec une décote d'environ 1,50 dollar par rapport à l'ICE Brent, ont indiqué les négociants.

En revanche, les bruts légers et lourds iraniens se sont négociés avec des rabais importants d'environ 13 dollars le baril et près de 20 dollars, respectivement, sur la base d'une livraison ex-ship, ont-ils ajouté. (Reportage de Muyu Xu ; reportage complémentaire de Timothy Gardner à Washington ; édition de Florence Tan et Clarence Fernandez)