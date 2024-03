Plus de 250 000 barils par jour de brut américain devraient arriver en Inde le mois prochain, soit le volume le plus élevé depuis plus d'un an, selon les données de suivi des navires, dans le contexte d'une application plus stricte des sanctions à l'encontre du brut russe.

L'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, cherche à diversifier ses approvisionnements en pétrole alors que les nouvelles sanctions américaines contre Moscou menacent de réduire les ventes de pétrole russe à l'Inde, qui est le plus gros acheteur de brut maritime russe.

Environ 7,6 millions de barils de pétrole, soit 256 000 barils par jour (bpj), ont été acheminés vers l'Inde à bord de trois très grands transporteurs de brut et de trois navires Suezmax, selon la société de suivi des navires Kpler.

Les navires, qui se dirigeaient principalement vers la côte ouest de l'Inde, ont été affrétés par Reliance Industries, Vitol, Equinor et Sinokor, entre autres, selon les données de la société financière LSEG.

L'Inde a été le premier acheteur de pétrole russe l'année dernière, après que d'autres groupes se sont retirés des achats à la suite des sanctions occidentales contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Le mois dernier, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour réduire le commerce du pétrole russe en imposant des sanctions à l'entreprise publique de transport maritime Sovcomflot et à 14 pétroliers impliqués dans le transport du pétrole russe.

La société indienne Reliance, qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde, n'achètera pas de pétrole russe chargé sur des pétroliers exploités par Sovcomflot à la suite des récentes sanctions américaines, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

D'autres raffineurs indiens prévoient d'éviter les navires de Sovcomflot, ce qui pourrait peser sur les importations de pétrole russe et réduire les débouchés de son produit phare. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston, édition de Marguerita Choy)