Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement augmenté vendredi, les investisseurs attendant les dernières données sur l'emploi américain, tandis que l'écart entre les coûts d'emprunt allemands et italiens a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mars.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc, a augmenté de 2 points de base (pb) à 2,903%, bien qu'il soit resté en dessous du plus haut de 12 ans de 3,024% atteint mercredi.

Le rendement, qui augmente lorsque le prix de l'obligation diminue, était sur la bonne voie pour son cinquième gain hebdomadaire consécutif, malgré une baisse au cours des deux dernières sessions.

L'écart très surveillé entre les rendements à 10 ans de l'Allemagne et de l'Italie s'est élargi à 201,3 points de base - le niveau le plus élevé depuis la mi-mars. Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté à 4,935% au début des échanges et a augmenté de 2 points de base à 4,925%.

Les rendements des obligations à long terme ont augmenté depuis le début du mois de septembre, les investisseurs s'étant empressés de se défaire de leurs paris selon lesquels les banques centrales seraient bientôt contraintes de réduire leurs taux d'intérêt en raison du ralentissement des économies.

La vigueur de l'économie américaine a surpris les opérateurs et la hausse des prix du pétrole a renforcé les craintes que l'inflation mette du temps à revenir à 2 %. En arrière-plan, les banques centrales se retirent du marché obligataire alors que les gouvernements continuent d'emprunter des sommes importantes.

"Si vous pensez à ce qui se disait au début de l'année, à savoir qu'il ne faudrait pas attendre longtemps avant d'avoir des réductions, ce temps est révolu", a déclaré Jackie Bowie, associé directeur de la société de conseil en marchés Chatham Financial. "Je pense que l'on accepte enfin que l'ère de l'argent bon marché est révolue.

Vendredi, les investisseurs attendaient le rapport sur les emplois non agricoles de septembre aux États-Unis, qui devrait montrer un léger ralentissement des embauches le mois dernier.

Les économistes pensent que le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 170 000 après avoir augmenté de 187 000 en août, ce chiffre étant susceptible d'influencer les décisions des décideurs politiques de la Réserve fédérale sur les taux.

La vente d'obligations a été particulièrement difficile pour l'Italie, certains investisseurs citant les inquiétudes concernant l'endettement du gouvernement après qu'il ait relevé ses objectifs de déficit budgétaire la semaine dernière dans un contexte de ralentissement de l'économie.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a augmenté d'environ 80 points de base depuis le début du mois de septembre, contre une augmentation de 42 points de base pour l'équivalent allemand.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré vendredi que les taux d'intérêt pourraient devoir être augmentés à nouveau si les pressions inflationnistes s'avèrent persistantes, dans un exemple de la rhétorique hawkish de nombreux banquiers centraux qui a inquiété les investisseurs.

Les rendements des obligations à court terme, qui sont plus sensibles aux attentes concernant les taux d'intérêt des banques centrales, ont augmenté beaucoup moins fortement que ceux des obligations à long terme.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans est resté à peu près stable vendredi, à 3,142 %. Il a augmenté d'environ 15 points de base depuis le début du mois de septembre.

La BCE fixera ses prochains taux d'intérêt le 26 octobre. Les prix sur les marchés des dérivés montrent que les traders pensent qu'il y a environ 20 % de chances que les taux augmentent encore de 25 points de base par rapport au niveau actuel de 4 %.