Les rendements souverains et l'inflation pèsent sur les marchés

Paris (awp/afp) - La tendance était à la baisse lundi sur les marchés dans un contexte général tendu avec la forte remontée des rendements souverains qui pesait sur le secteur technologique.

En Europe, la Bourse de Francfort a reculé de 0,64%, Londres de 0,67%, Milan de 0,38% tandis que Paris a mieux résisté (+0,12%), soutenue par les valeurs financières et le résultat du premier tour de l'élection présidentielle où le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête devant la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen. A Zurich, le SMI a gagné 0,17%.

"La trajectoire haussière des rendements obligataires est en train de faire baisser les marchés actions de façon générale", observe Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo Securities.

La guerre en Ukraine a renforcé l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, accentuant l'inflation et la hausse des taux obligataires sur fond de craintes d'un vif resserrement des conditions financières.

"La montée des prix de l'énergie est le principal sujet de préoccupation des investisseurs cette semaine avec les derniers chiffres des prix à la consommation pour l'Allemagne et les États-Unis attendus mardi à de nouveaux sommets", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Selon lui, ces chiffres "mettront davantage la pression sur les banques centrales pour resserrer leur politique monétaire encore plus vite".

Après la clôture européenne, la Bourse de New York s'enfonçait dans le rouge, plombée par la technologie, très sensible à l'inflation et aux taux d'intérêt: le Nasdaq perdait 1,89% tandis que les taux obligataires continuaient de grimper.

L'actualité économique de la semaine sera dominée par les réunions de plusieurs banques centrales, au Canada mercredi, en zone euro et Corée du Sud jeudi.

Alors que la Réserve fédérale américaine a préparé le marché à plusieurs hausses de taux cette année, la Banque centrale européenne va tenter jeudi de clarifier sa réponse au casse-tête qui associe inflation galopante et craintes d'une récession liée à l'Ukraine, facteur de tiraillements croissants entre les responsables de la politique monétaire.

Dans la perspective d'un durcissement généralisé des conditions monétaires, les rendements poursuivaient inexorablement leur redressement entamé depuis plusieurs semaines sur le marché de la dette souveraine. Le rendement à dix ans américain évoluait proche de 2,77% contre 2,71% vendredi à la clôture.

Principale thématique de marché avec les risques géopolitiques, l'inflation restera suivie de près avec la publication mardi des prix à la consommation de mars aux États-Unis.

SailPoint racheté par Thoma Bravo ___

L'entreprise texane de sécurité informatique SailPoint a annoncé lundi être parvenue à un accord avec la société de capital-investissement Thoma Bravo pour être rachetée pour 6,9 milliards de dollars. A Wall Street, l'action de SailPoint bondissait de près de 30%, à 64,15 dollars vers 16H40 GMT.

Un milliardaire allemand monte à 10% du capital de Lufthansa ___

Le milliardaire allemand Klaus-Michael Kühne, propriétaire du géant de la logistique Kühne+Nagel, est devenu le deuxième plus grand actionnaire de Lufthansa sans dévoiler ses intentions pour le premier groupe européen du transport aérien. Après avoir acquis 5% début mars, l'homme d'affaires de 84 ans, dont la fortune est estimée à plus de 30 milliards d'euros, a doublé sa participation qui a atteint 10% le 8 avril, selon une information aux marchés financiers publiée lundi. Le titre a gagné 1,93% à 7,09 euros, au MDax.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Le pétrole chutait fortement lundi et évoluait sous la barre des 100 dollars le baril, plombé par un confinement en Chine qui pèse sur la demande mondiale.

Le baril de Brent pour livraison juin reculait de 4,55% à 98,11 dollars vers 16H40 GMT. Celui du WTI américain à échéance mai cédait 3,85% à 94,52 dollars.

Les géants pétroliers Shell (-1,52% à 2.135 pence) et BP (-1,24% à 386,65 pence) ont chuté, lestés par cette baisse des prix de l'or noir.

Le yen perdait 0,97% à 125,57 yens pour un dollar, après avoir baissé jusqu'à 125,51 yens, un niveau plus vu depuis 2015 et s'approchant de son plus bas depuis 2002.

L'euro avançait légèrement (+0,09%) face au dollar américain, à 1,0883 dollars, s'éloignant un peu de son plus bas en un mois atteint vendredi.

Le bitcoin cédait 5,75% à 40.638 dollars.

afp/rp