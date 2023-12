Les réserves de change du Nigeria sont tombées à leur plus bas niveau depuis six ans, à 32,87 milliards de dollars, à la fin du mois de décembre, selon des données publiées vendredi, la banque centrale ayant vendu des dollars pour tenter de soutenir le naira, une monnaie en difficulté.

Une accumulation de contrats à terme non réglés, des promesses non tenues d'afflux de dollars et un pic d'inflation de deux décennies se sont traduits par une année tumultueuse pour le naira, qui a perdu plus de 50 % de sa valeur pour devenir la troisième monnaie mondiale la moins performante en 2023, a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co, une société basée à Londres.

Cela a incité la Banque centrale du Nigéria (CBN) à réduire ses réserves de change, qui ont atteint un sommet de 47,63 milliards de dollars en juin 2018, pour défendre le naira. La réserve en dollars de la plus grande économie d'Afrique a diminué en décembre pour atteindre son dernier niveau en septembre 2017, lorsqu'elle s'élevait à 32,16 milliards de dollars.

"La dynamique baissière du naira devrait se poursuivre pendant une grande partie de l'année 2024, et sa trajectoire finale dépendra de la transformation de la rhétorique de la CBN en mesures politiques concrètes visant à augmenter le flux de dollars américains au Nigéria et à renforcer la confiance dans le marché officiel", a déclaré M. Chapman.

La semaine dernière, le naira a atteint son niveau le plus bas de 1 248 nairas sur le marché officiel et s'est vendu à 845 nairas vendredi.

Il était coté à 1 210 nairas sur le marché parallèle tandis que sur le marché à terme, le naira se vendait à 1 037,50 pour un dollar pour un règlement à un mois.

Le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a déclaré qu'il laisserait les forces du marché déterminer les taux de change tout en établissant des règles claires, transparentes et harmonisées régissant les opérations du marché.

"Si les mesures promises par la CBN se concrétisent et que le gouvernement du président Bola Tinubu met en place des changements structurels pour augmenter la production de pétrole ou pour stimuler les investissements étrangers, il y a de nombreuses opportunités pour que le naira sorte de son niveau historiquement bas", a déclaré M. Chapman.

"Mais il est peu probable qu'une solution rapide soit trouvée, et la dépréciation se poursuivra pour contrer les déséquilibres de l'offre et de la demande. (Reportage de Chijioke Ohuocha ; Rédaction de Nick Macfie)