New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont fini dans le rouge mercredi après les publications, jugées décevantes, de plusieurs grands groupes dont Tesla et Alphabet outre-Atlantique et LVMH en Europe, le Nasdaq trébuchant même franchement.

Sur le Vieux continent, Paris a terminé en nette baisse de 1,12%, particulièrement plombée par le secteur du luxe qui recule après des résultats de LVMH moins bons qu'attendu au premier semestre. Francfort a abandonné 0,92% et Londres 0,17%. A Zurich, le SMI a cédé 0,62%.

A New York, l'indice Nasdaq, repaire de la plupart des grandes capitalisation de la tech, a dégringolé de 3,64%, tandis que le Dow Jones a cédé 1,25% et l'indice élargi S&P 500, 2,31%

Le Nasdaq a vécu sa pire séance de Bourse depuis septembre 2022.

"Les investisseurs sont inquiets, parce que les capitalisations technologiques géantes ont tiré le marché durant le premier semestre", a commenté Sam Stovall, de CFRA.

"Mais pour les résultats du deuxième trimestre, la barre a été placée tellement haut qu'on a déjà eu deux déceptions", a ajouté l'analyste.

Tesla (-12,33%) a dégagé un bénéfice sensiblement inférieur aux attentes, amputé par des charges de restructuration liées à une vague de licenciements, mais aussi affecté par la guerre des prix que se livrent les constructeurs de véhicules électriques.

Quant à Alphabet (-5,03%), il a dépassé les attentes dans tous les domaines, mis à part pour la plateforme vidéo YouTube, dont le chiffre d'affaires publicitaires a manqué la cible.

A la vue de ces chiffres, s'est enclenché "un mouvement général de réduction de l'exposition (au secteur technologique), justifié par l'idée que ces actions ont énormément progressé en peu de temps", a constaté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Ce qui joue aujourd'hui ce n'est pas tant les résultats que les anticipations et le message semble assez clair: on va vers un ralentissement de l'activité et il y a assez peu de secteurs où l'on pense que cela va continuer de croître significativement", a souligné Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Deutsche Bank affiche une lourde perte ___

Deutsche Bank a subi au deuxième trimestre sa première perte nette depuis quatre ans, en raison d'une lourde provision liée à un différend judiciaire et malgré des résultats opérationnels en hausse.

A Francfort, l'action de la banque allemande a chuté de plus de 8%.

A Paris, BNP Paribas a publié des résultats meilleurs qu'attendus, mais les prises de bénéfices sur le titre l'ont fait terminé en baisse de 0,94%.

A l'inverse, Banco Santander s'est octroyé plus de 3% à Madrid. Le géant bancaire espagnol a révisé à la hausse ses objectifs financiers pour 2024 après avoir dégagé un bénéfice record au premier semestre, grâce à l'amélioration de ses marges et à l'arrivée de nouveaux clients.

Aston Martin vrombit seul ___

Le constructeur d'automobiles de luxe britannique Aston Martin a bondi de 6,80% à Londres après avoir maintenu ses prévisions optimistes pour l'année et se démarquait des autres valeurs automobiles en Europe, où tout le secteur est en repli.

A Francfort, le constructeur de voitures de sport Porsche a annoncé un programme de "réduction des coûts" après un premier semestre difficile, et son action a reculé de 0,60%.

A Paris, l'équipementier automobile Forvia a cédé 0,98% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en légère baisse et un bénéfice net en repli.

Le yen au plus haut depuis mai ___

Le yen poursuivait sa forte remontée mercredi, porté par les attentes du marché d'une éventuelle hausse de taux de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine, et face aux perspectives d'un assouplissement monétaire américain qui fragilise le dollar.

Vers la monnaie japonaise bondissait de 1,10% face au billet vert, à 153,89 yens pour un dollar, à des plus hauts depuis mai.

Les cours du pétrole ont rebondi, mercredi, après quatre séances consécutives de repli, grâce à des achats d'opportunité, une nouvelle baisse des stocks de brut américains et des incendies dans l'ouest du Canada.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 0,86%, pour clôturer à 81,71 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a lui pris 0,81%, à 77,59 dollars.

