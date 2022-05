Les signes de ralentissement économique plombent les Bourses mondiales

New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont reculé nettement mardi, les investisseurs s'inquiétant des éléments renforçant l'hypothèse d'un ralentissement économique mondial, voire d'une récession.

Les indices européens ont clôturé en baisse, lâchant leurs gains de la veille: Paris a cédé 1,66%, Francfort 1,80% et Milan 1,08%. Londres n'a perdu que 0,39%, aidée la chute de la livre, qui profite aux entreprises actives à l'étranger. A Zurich, le SMI a gagné 0,15%.

A New York, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a lâché 2,35%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,81%. Le Dow Jones a lui réussi à finir dans le vert, en hausse de 0,15%.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, "les bonnes sensations qui avaient permis le rebond de lundi ont été douchées par l'avertissement de Snap".

La maison mère du réseau social Snapchat a indiqué, lundi après Bourse, que son chiffre d'affaires et son résultat du deuxième trimestre seraient vraisemblablement inférieurs au bas de la fourchette initialement annoncée.

"C'est un signal d'alerte sur le fait que les compagnies elles-mêmes vont baisser leurs budgets publicitaires parce qu'elles pensent qu'elles vont gagner moins d'argent dans l'avenir proche", a réagi Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Les marchés ont vu dans cet avertissement "un signe avant-coureur d'un ralentissement plus profond", confirme Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.

S'ajoutent à cela "des indicateurs PMI peu encourageants qui suggèrent que la hausse des prix réduit les bénéfices et la demande", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La croissance de l'activité économique en zone euro a légèrement ralenti en mai dans le secteur privé tout en restant solide malgré la guerre en Ukraine et l'inflation élevée, selon l'indice PMI composite de S&P Global.

Au Royaume-Uni, l'indice a dévissé le même mois à son plus bas niveau depuis le confinement de l'hiver 2021. "Sauf que l'économie est totalement ouverte et opérationnelle sans aucune restriction, ce qui est très inquiétant", souligne Craig Erlam.

Cet indicateur faisait chuter la livre de 0,42% face au dollar (à 1,2535 dollar) et de 0,84% face à l'euro (1,1676 euro) vers 20H50 GMT.

La monnaie unique européenne prenait 0,41% à 1,0735 dollar, confirmant ses gains de la veille, acquis après les déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde sur une possible sortie de l'ère des taux négatifs "d'ici la fin du troisième trimestre".

Snap plonge, la tech et la pub entraînées ___

La dégringolade de plus de 43% du cours de l'action Snap a entraîné en premier lieu le secteur de la publicité, notamment Omnicom (-8,42% à New York), Publicis (-7,42% à Paris) et WPP (-9,26% à Londres), et aussi les autres réseaux sociaux. Meta, maison mère de Facebook, a chutait de 7,62%, Pinterest de 23,64% et Twitter de 5,55.

Par extension, tout le secteur numérique a été pénalisé: Alphabet a perdu 5,14%, Amazon 3,21%, Uber 9,38%. A Francfort, HelloFresh a cédé 8,93%, Zalando 8,96% et Infineon 3,58%.

Abercrombie à prix cassés ___

L'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch (-28,58%) a souffert après la publication d'une perte trimestrielle, alors que les analystes tablaient sur un petit bénéfice.

L'hypothèse d'une taxe exceptionnelle plombe les énergéticiens britanniques ___

Les énergéticiens britanniques chutaient avec la perspective d'une taxe sur les profits exceptionnels pour aider les ménages face à l'inflation.

Les énergéticiens Drax (-13,79%), SSE (-7,85%) et Centrica (-7,19%) dévissaient. Ailleurs en Europe, l'Allemand RWE (-4,39%), tout comme Uniper (-4,33%), l'Italien Enel (-1,63%) ou le Français EDF (-2,60%) étaient aussi touchés.

Du côté du bitcoin et du pétrole ___

Le bitcoin grappillait 0,44% à 29.453 dollars vers 15H50 GMT.

Du côté des prix du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a grappillé 0,12% à 113,56 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois, a fléchi de 0,47% à 109,77 dollars.

afp/rp