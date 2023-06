Les stocks de pétrole américains au centre de livraison de Cushing atteignent leur niveau le plus élevé depuis deux ans

Les stocks de pétrole brut américains au centre de stockage de Cushing, dans l'Oklahoma, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis deux ans, alors que les pannes des raffineries du Midwest réduisent la demande et que les flux plus importants en provenance du Canada augmentent l'offre.

Les stocks à Cushing, point de livraison des contrats à terme sur le pétrole brut américain, ont augmenté pendant huit semaines consécutives après avoir chuté au début de l'année. La demande étrangère de pétrole brut américain et la fin des pannes de raffineries devraient inverser la tendance, selon les analystes. "Nous allons envoyer plus (de pétrole exporté) à l'étranger", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group. "Le côté de l'offre reste serré si vous regardez la situation dans son ensemble. Une série de pannes inattendues dans les raffineries du Midwest ont augmenté les stocks, qui ont atteint 42,1 millions de barils au cours de la semaine du 9 juin, le plus haut niveau depuis juin 2021, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie. IIR Energy a recensé 579 000 barils par jour (bpj) de pétrole hors ligne en mai dans le centre des États-Unis, soit le double des 256 000 bpj hors ligne le même mois il y a un an, a déclaré Hillary Stevenson, directrice principale de l'entreprise. Les pannes de la raffinerie de BP Plc et de Cenovus Energy Inc. à Toledo (Ohio), d'une capacité de 160 000 bpj, et de la raffinerie de Phillips 66 à Borger (Texas), d'une capacité de 149 000 bpj, ont probablement contribué à l'augmentation des stocks de Cushing, a ajouté Hillary Stevenson. Des flux légèrement plus élevés en provenance du Canada ont également contribué aux approvisionnements, l'oléoduc Flanagan South d'Enbridge Inc., d'une capacité de 702 000 bpj, ayant affiché des flux élevés en mai et jusqu'à présent en juin, a déclaré John Coleman, analyste principal des marchés du brut en Amérique du Nord chez Wood Mackenzie. Le brut canadien a peut-être été envoyé à Cushing comme matière première pour le redémarrage de la raffinerie de Toledo, qui a subi un incendie l'année dernière, a déclaré Matt Smith, analyste principal du pétrole pour les Amériques chez Kpler.