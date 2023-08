Le principal indice boursier du Canada a clôturé en hausse dans un marché agité mercredi, avec des prévisions de bénéfices solides de la part du spécialiste de la formation aéronautique CAE, tandis que les actions du secteur de l'énergie ont été stimulées par la hausse des prix du pétrole.

Toutefois, les investisseurs attendaient les données sur l'inflation américaine prévues pour jeudi afin d'obtenir des indications sur l'évolution immédiate du marché. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de juillet devrait montrer une légère accélération par rapport à l'année dernière.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a provisoirement clôturé en hausse de 69,29 points, soit 0,34 %, à 20 275,27.

"Il semble que le marché n'ait pas beaucoup de direction, mais l'événement clé à surveiller ... est de voir comment se présente le rapport sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis", Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille principal chez Luft Financial, iA Private Wealth.

"Les préoccupations relatives à l'inflation ont été des moteurs importants du marché, et ces données détermineront donc la direction que prendront les marchés", a ajouté M. Picardo.

Les actions de CAE ont bondi de 8 % après que la société a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance. C'est l'entreprise qui a le plus progressé au sein de l'indice.

En revanche, la société technologique Nuvei Corp a chuté de 39 % après que son bénéfice net trimestriel a été divisé par plus de deux. L'action a été le plus grand perdant de l'indice.

Les actions de la Financière Sun Life Inc, deuxième assureur vie du Canada, ont reculé de 0,4 %. La société a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions mardi en fin de journée, mais a signalé "un peu plus de faiblesse" dans le secteur de l'immobilier de bureau.

Les actions du secteur de l'énergie, fortement pondérées, ont clôturé en hausse de 1 %, le pétrole ayant atteint de nouveaux sommets en raison du resserrement de l'offre dû aux réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie.

Les actions du secteur des matériaux ont également augmenté de 1 %, les prix du cuivre ayant rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en un mois, dans l'espoir d'une plus grande stimulation économique en Chine, le principal consommateur de métaux, après que les données ont montré que le secteur de la consommation est tombé dans la déflation en juillet.

"Il s'agit simplement d'une nouvelle bûche sur le feu - (dans) la construction de l'histoire d'une économie (la Chine) qui ralentit", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

Les investisseurs se préparent à une semaine chargée en résultats au Canada, avec les résultats de la société de cannabis Trulieve Cannabis et de la société de services financiers Manulife Financial attendus plus tard dans la journée.

La valeur des permis de construire canadiens a augmenté de 6,1 % en juin par rapport à mai, selon les données. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru et de Divya Rajagopal à Toronto ; rédaction de Pooja Desai, Shailesh Kuber et Jonathan Oatis)