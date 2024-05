Les négociations salariales entre les entreprises pétrolières norvégiennes et trois syndicats ont abouti à un accord mercredi, ont déclaré des représentants de l'industrie et des syndicats, évitant ainsi le risque d'une grève plus tard dans l'année qui aurait pu nuire à l'approvisionnement.

Les syndicats Lederne, Safe et IE&FLT sont parvenus à un accord avec les entreprises, a déclaré le groupe industriel Offshore Norway. (Reportage de Nerijus Adomaitis, édition de Terje Solsvik)