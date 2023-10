Le principal indice boursier du Canada a augmenté lundi après huit jours consécutifs de baisse, aidé par des gains pour les actions financières et technologiques alors que les investisseurs attendent des données qui pourraient donner des indices sur la force de l'économie nationale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 119,37 points, ou 0,6 %, à 18 856,76, regagnant un peu de terrain après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus bas en un an.

Les données du PIB canadien pour le mois d'août, qui doivent être publiées mardi, devraient montrer une augmentation de 0,1 %.

"On craint beaucoup que le Canada soit déjà sur le point d'entrer en récession, c'est pourquoi le chiffre du PIB sera important", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Wall Street s'est également redressée au début d'une semaine qui s'annonce mouvementée, avec notamment la réunion de deux jours de la Réserve fédérale sur la politique monétaire.

Le secteur industriel du marché de Toronto a augmenté de 1,5 % et le secteur financier, fortement pondéré, a progressé de 1,4 %. Le secteur de la technologie a progressé de 2,1 %, BlackBerry Ltd ayant gagné 6,4 % après l'annonce de la démission de son PDG, John Chen.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 3,3 %.

Il a été mis sous pression par la chute de 28,5 % des actions de First Quantum Minerals Ltd après que le gouvernement panaméen a déclaré qu'il organiserait un référendum sur l'opportunité de supprimer un contrat minier accordé à la société au début du mois.

Le secteur de l'énergie a également baissé de 0,3 %, le prix du pétrole ayant chuté de 3,8 % à 82,31 dollars le baril.

"Cette baisse des prix du pétrole signifie que l'angoisse géopolitique ne suffira pas à faire monter les prix", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

"La destruction de la demande est trop importante et le marché pétrolier perd de sa tension malgré tous les risques qui pèsent sur les flux d'approvisionnement. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)