Les actions australiennes ont augmenté lundi, les valeurs financières étant en tête des gains, suivant probablement Wall Street, car les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis suggèrent une économie saine, même si elles indiquent un retard dans les réductions de taux de la Réserve fédérale.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,1% à 7 784,30 points à 0048 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,6% vendredi.

Aux États-Unis, les données sur l'emploi ont montré que beaucoup plus de travailleurs ont été embauchés en mars que prévu et que les salaires ont augmenté régulièrement, suggérant une économie saine même si elle a indiqué un retard dans les réductions de taux de la Réserve fédérale.

Dans la bourse locale, les valeurs financières sensibles aux taux ont augmenté de 0,6 %, les quatre grandes banques progressant de 0,4 % à 0,7 %.

Les valeurs aurifères ont gagné jusqu'à 2,4 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 5 mai 2023.

Le mineur d'or Northern Star Resources a augmenté de 1,5 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 17 novembre 2020.

Les valeurs de la santé ont augmenté de 0,6 %, tandis que les valeurs technologiques ont progressé de 1,6 %.

À l'inverse, les titres du secteur de l'énergie ont chuté de 1,4 %, en raison de la baisse des prix du pétrole.

Les principaux acteurs du secteur, Woodside Energy et Santos, ont chuté respectivement de 1,5 % et 1,3 %.

Les valeurs minières ont chuté de 0,8 %, leur niveau le plus bas depuis le 28 mars. Les grandes sociétés minières Rio Tinto, BHP Group et Fortescue ont chuté de 0,3 % à 1,4 %.

Dans les nouvelles de l'entreprise, Beach Energy a déclaré qu'il s'attend à ce que la première production de gaz de son projet de gaz Waitsia Stage 2 soit débutée début 2025, au lieu de mi-2024, en raison de nouveaux problèmes de qualité.

L'explorateur de pétrole et de gaz a chuté de 21,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 14 décembre 2023 et a été l'un des principaux freins à l'évolution de l'indice de référence.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,2 % pour atteindre 11 988,95 points.

En outre, les investisseurs ont suivi de près la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pour des indices sur les perspectives de taux d'intérêt avant sa réunion de révision de la politique monétaire mercredi.