(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Chapel Down Group PLC - Fabricant de vins mousseux basé à Tenterden, dans le Kent - Les ventes nettes du premier semestre clos le 30 juin ont augmenté de 21 % pour atteindre 8,4 millions de livres sterling, contre 6,9 millions de livres sterling l'année précédente. Chapel Down ajoute "Les volumes totaux de vin ont augmenté de 6 % pour atteindre 732 000, les volumes de mousseux de la méthode traditionnelle ayant augmenté de 32 % pour atteindre 428 000, ce qui reflète la poursuite de la mise en œuvre réussie de notre stratégie de premiumisation." Outre l'augmentation des volumes, les prix augmentent de 16 %. À elles seules, les ventes hors commerce sont en hausse de 25 %. Le terme "off-trade" désigne les canaux de distribution tels que les supermarchés et les magasins en ligne, par opposition au terme "on-trade", qui englobe les bars et les boîtes de nuit. Chapel Down ajoute : "Le groupe continue de réaliser de bonnes affaires et le conseil d'administration reste confiant quant à la poursuite d'une bonne performance au second semestre.

Serabi Gold PLC - Société d'exploitation et de développement aurifère centrée sur le Brésil - La production d'or du deuxième trimestre s'élève à 8 518 onces, soit une hausse de 6,4 % par rapport au premier trimestre et une augmentation de 1,2 % en glissement annuel. Le PDG Mike Hodgson déclare : " Un excellent deuxième trimestre, qui fait suite à la production de 8 005 onces du premier trimestre, permet à la société de rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour cette année, à savoir entre 33 500 et 35 000 onces. Le trimestre a vu une amélioration des teneurs à Palito, ainsi que la poursuite du développement du minerai à haute teneur à Coringa."

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - L'unité finlandaise Grafintec Oy achève la première étape de la conception d'un procédé pour une usine de matériaux d'anode de graphite à GigaVaasa, en Finlande. Le procédé fait partie d'une étude de préfaisabilité plus large. L'étude confirme une valeur actuelle nette après impôts de 242 millions d'USD, en utilisant un taux d'actualisation de 8 %. L'étude suggère une capacité de production de 20 000 tonnes par an et une "période d'exploitation initiale de 10 ans, avec la possibilité d'une période plus longue". Un bénéfice annuel avant intérêts, impôts et amortissements de 79 millions d'USD est attendu. "L'étude confirme que le GAMP est techniquement et financièrement réalisable et soutient la progression du projet vers la prochaine étape de développement, y compris les essais de revêtement à l'échelle du laboratoire et de l'usine pilote, en combinaison avec l'optimisation de la conception du processus. Les études ultérieures comprennent également, mais sans s'y limiter, la sélection des équipements, la poursuite des discussions et de la coopération avec les partenaires technologiques, l'approvisionnement en matières premières, l'engagement et les essais de préqualification avec les fabricants de cellules de batteries", ajoute M. Beowulf.

Xtract Resources PLC - Société de ressources, de développement et d'exploitation minière axée sur l'Australie et l'Afrique - Achève les essais métallurgiques du projet de cuivre et d'or Bushranger en Australie. Les résultats suggèrent que "des améliorations significatives de la minéralisation en cuivre dans le produit pré-concentré" peuvent être réalisées, déclare le président exécutif Colin Bird.

Jadestone Energy PLC - société de production de pétrole et de gaz axée sur la région Asie-Pacifique - laisse inchangées les prévisions de production, de coûts sous-jacents et de dépenses d'investissement. La production du premier semestre chute de 18 % à environ 12 300 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 15 008 un an plus tôt. Cette baisse reflète la fermeture de Montara jusqu'à la fin du mois de mars. Les recettes semestrielles chutent de 62 %, passant de 225,6 millions USD à 86,7 millions USD. Le prix moyen réalisé du pétrole tombe à 86,2 USD le baril, contre 109,5 USD. Les coûts d'exploitation sous-jacents annuels devraient se situer entre 180 et 210 millions d'USD. Prévoit une production comprise entre 13 500 et 17 000 bep par jour, d'avril à décembre inclus. Prévoit toujours des dépenses d'investissement de 110 à 140 millions de dollars.

Verici Dx PLC - Développeur de diagnostics cliniques pour les transplantations d'organes basé à Cardiff, au Pays de Galles - Obtient l'autorisation de conformité pour l'exploitation d'un laboratoire d'essais cliniques commerciaux de la part de quatre États américains supplémentaires, y compris la très importante Californie. L'entreprise est désormais accréditée dans 49 États au total. Verici ajoute : "Avec la certification CLIA obtenue précédemment auprès des Centers for Medicare & Medicaid, les cliniciens des centres médicaux de transplantation de ces États supplémentaires peuvent désormais commander les tests de transplantation de Verici Dx, ce qui élargit la portée commerciale de la société. La Californie a toujours représenté plus de 10 % du volume national américain de procédures de transplantation rénale chaque année depuis 1998 et a réalisé le plus grand volume de transplantations de tous les États chaque année au cours de la même période".

Acuity RM Group PLC - fournisseur de services de gestion des risques a déclaré au client - Wins un contrat de trois ans d'une valeur de 388 000 GBP, avec une option de prolongation d'une quatrième année pour 125 000 GBP supplémentaires. Le contrat porte sur l'utilisation de la plateforme logicielle de gestion des cybermenaces d'Acuity, Stream. L'utilisateur fait partie d'une "organisation au sein du gouvernement britannique", ajoute Acuity.

KRM22 PLC - Société d'investissement dans les technologies et les logiciels basée à Londres - Se félicite des "bons progrès" réalisés au cours du semestre clos le 30 juin. Déclare que les revenus récurrents annuels dépassent les 5 millions de livres sterling pour la première fois depuis le lancement en 2018, passant de 4,1 millions de livres sterling au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires total pour le semestre augmente d'environ 25 %, passant de 1,9 million de livres sterling à 2,4 millions de livres sterling.

Pittards PLC - Producteur de maroquinerie basé à Yeovil, Somerset - Conclusion des pourparlers avec un investisseur commercial qui investira 1 million de livres sterling par l'émission de 25 millions de nouvelles actions à quatre pence chacune. L'investissement doit encore être finalisé, et Pittards indique que l'investisseur pourra verser jusqu'à 124 000 GBP supplémentaires sous forme de billets de prêt convertibles non garantis à coupon zéro, au cas où il ne serait pas en mesure d'apporter le soutien de 1 million de GBP. Ce soutien est subordonné à la mobilisation par Pittards de 1,2 million de livres sterling de capitaux supplémentaires, à la conclusion de nouvelles facilités bancaires et à l'adoption de résolutions relatives à la collecte de fonds lors d'une assemblée générale. Si l'entreprise ne parvient pas à réunir le capital nécessaire, elle ne pourra pas poursuivre ses activités et sera probablement placée sous administration judiciaire, prévient-elle.

Duke Royalty Ltd - Fournisseur de solutions de capital alternatif axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord - annonce un investissement de suivi de 2,8 millions de livres sterling dans InTec Business Solutions Ltd, partenaire existant en matière de redevances. Cette somme servira à financer la dernière acquisition d'InTec et à régler la contrepartie différée d'un achat antérieur. "Ce financement porte l'investissement total de Duke dans InTec à 23,9 millions de livres sterling. Les conditions d'investissement resteront conformes à l'investissement de suivi précédent de Duke dans InTec, y compris le facteur d'ajustement annuel normal de 6 %", précise l'entreprise. InTec rachète le fournisseur de services informatiques gérés Sweethaven Computers Ltd.

Oberon Investments Group PLC - groupe de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprise - conclut un accord pour acquérir Nexus Investment Management Ltd, de l'actuel propriétaire Nexus Central Management Services Ltd. La cible de l'acquisition est le gestionnaire du Nexus Investments Evergreen EIS Scale-Up Fund. Oberon financera l'opération par l'émission de 7,5 millions d'actions, d'une valeur totale de 292 500 GBP au prix actuel du marché. Les actions d'Oberon, cotées en bourse, ont clôturé à 3,90 pence chacune jeudi. "L'acquisition contribuera à un bénéfice avant impôt après les frais de gestion et d'administration et Oberon se concentre sur la fourniture d'un transfert transparent de services de gestion d'investissement aux investisseurs du Nexus EIS Fund", déclare Oberon Investments. "Le Nexus EIS Fund dispose d'un portefeuille de 15 sociétés solides dans les domaines du numérique, des données, de l'EdTech et de la santé, ce qui renforce l'offre d'Oberon aux investisseurs qui souhaitent bénéficier de l'allègement fiscal de l'Enterprise Investment Scheme et aux sociétés à la recherche d'un investissement EIS."

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - fait état d'une "évolution positive" de l'investissement dans le portefeuille du Fonds I. Il indique que la partie financée s'est vu accorder 76 millions de dollars américains. La partie financée aurait obtenu un règlement de 76,7 millions d'USD. La plainte concerne "la violation d'un traité bilatéral d'investissement et a été déposée en vertu de la Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements". LCM ajoute : "La partie financée par LCM a obtenu gain de cause. Si la sentence n'est pas contestée et n'est pas satisfaite, le litige passera au stade de l'exécution. Nous évaluerons les besoins de financement supplémentaires une fois que la stratégie d'exécution aura été finalisée". LCM a investi 4 millions de dollars dans ce litige à ce jour. La société ajoute : "Les rendements de LCM sont calculés comme un multiple croissant du capital investi au fil du temps. Nous ne pouvons donc pas calculer notre rendement global sur cet investissement tant qu'il n'est pas terminé. Toutefois, l'investissement n'est plus assorti d'un risque de responsabilité et de quantum, car la décision a été prise à ce sujet. La performance finale sera annoncée au marché après la conclusion de l'investissement".

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Investisseur en prêts adossés à des actifs basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du mois de juin s'élève à 93,96 pence, soit une baisse de 1,2 % par rapport à la fin du mois de mars. GCP explique cette baisse par "l'augmentation des taux d'actualisation en réponse à l'environnement actuel des taux d'intérêt et des spreads de crédit". La société ajoute : "Le conseil d'administration et le gestionnaire d'investissement restent concentrés sur la réduction de la décote par rapport à la valeur nette d'inventaire à laquelle les actions de la société se négocient. Depuis le début de l'année 2023, la société a acheté 8,525 millions de ses propres actions et plus de 16 millions depuis le début de la stratégie de rachat, pour aider à soutenir le prix de l'action, en fournissant des liquidités à ceux qui cherchent à céder des actions, ainsi qu'une accrétion de la valeur nette d'inventaire pour les détenteurs restants." L'entreprise précise que les nouveaux investissements sont secondaires au remboursement de la facilité de crédit renouvelable, à la réduction de la dette et au rachat d'actions.

