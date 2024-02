(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

Inspiration Healthcare Group PLC - Société basée dans le West Sussex, Angleterre, qui vend des produits au secteur hospitalier - Son prêteur, dont le nom n'a pas été dévoilé, a accordé une dérogation à la date de test de mercredi. Jeudi, Inspiration a déclaré qu'elle s'attendait à déclarer un revenu de 37,0 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, inférieur aux attentes du marché et en baisse par rapport aux 41,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Inspiration a déclaré que cela reflétait un retard dans une "commande d'exportation de matériel" non spécifiée, qui devait être expédiée pendant l'année en cours, mais qui est maintenant attendue au début de l'exercice 2025.

Baron Oil PLC - Société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz basée à Londres - Suite à l'approbation du farm-up par l'Autorité nationale du pétrole du Timor-Leste, la condition préalable a été satisfaite et l'accord entre SundaGas Banda Unipessoal Lda, filiale à 100 % de Baron, et TIMOR GAP Chuditch Unipessoal Lda est devenu inconditionnel pour le contrat de partage de production TL-SO-19-16, au large du Timor-Leste. Il est dit que la finalisation de l'exploitation aura lieu "en temps voulu".

Live Co Group PLC - Société d'événements et de divertissements en direct basée dans le Surrey, en Angleterre - déclare qu'elle a bon espoir de régler toutes les questions relatives à ses résultats 2022 et à ses comptes intermédiaires du premier semestre en retard d'ici la fin de la semaine afin de permettre la re-négociation de ses actions sur l'AIM à Londres. Elle précise que si elle n'y parvient pas, la négociation sur l'AIM sera annulée à compter de lundi prochain. Au début du mois, la société a réaffirmé qu'elle était en train de finaliser ses comptes et qu'elle prévoyait de le faire d'ici la fin du mois de janvier.

GCM Resources PLC - Société minière et énergétique basée à Londres - Demande de levée de la suspension de la négociation sur l'AIM, qui devrait intervenir vendredi. Cette demande fait suite à la levée réussie de 500 000 GBP par le biais d'une souscription le vendredi de la semaine dernière. La société indique qu'elle devra procéder à une nouvelle levée de fonds avant la fin du mois de mai afin de financer son fonds de roulement pour les 12 prochains mois.

Deltic Energy PLC - Investisseur en ressources naturelles basé à Londres et concentré sur des actifs dans le sud de la Mer du Nord - L'Autorité de Transition de la Mer du Nord a provisoirement attribué deux licences sur trois blocs partiels couvrant environ 226 kilomètres carrés dans la tranche 2 du 33ème cycle d'attribution de licences offshore du Royaume-Uni. Il s'agit de la sous-zone de Dewar, qui comprend les blocs 22/24f (en partie) et 22/25e (en partie), et de la sous-zone de Central Graben, qui comprend les blocs 29/4b. Graham Swindells, directeur général, commente : "Ces attributions provisoires sont le résultat direct du travail acharné de notre équipe technique dans le cadre du processus de candidature et nous attendons avec impatience l'annonce des attributions de la tranche 3 de la mer du Nord méridionale en temps voulu. Les blocs attribués à ce jour ont le potentiel de diversifier davantage notre base d'actifs et de fournir des options au sein de notre portefeuille. Deltic est engagé dans l'exploration au Royaume-Uni et un processus d'octroi de licences régulier et prévisible reste essentiel pour maintenir la production nationale de gaz, soutenir l'emploi et assurer la sécurité énergétique.

