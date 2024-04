(Alliance News) - Lords Group Trading PLC a nommé jeudi le successeur de son directeur financier, qui a rejoint la société début juillet.

Le distributeur de matériaux de construction basé à Londres a déclaré que Stuart Kilpatrick prendra le poste de directeur financier, en remplacement de Chris Day.

Selon Lords Group, Stuart Kilpatrick quitte son poste de directeur financier chez Systal Technology Solutions Ltd, fournisseur de réseaux informatiques gérés. Auparavant, il a été pendant 11 ans directeur financier du groupe James Fisher & Sons PLC, fournisseur de services à l'industrie maritime, pétrolière et gazière.

"Le conseil d'administration est ravi d'annoncer la nomination de Stuart Kilpatrick au poste de directeur financier. Nous sommes heureux de nommer un directeur financier ayant une grande expérience du marché AIM et des [fusions et acquisitions], qui peut être intégré efficacement dans l'entreprise. En travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de direction, nous pensons qu'il contribuera au succès continu de l'entreprise", a déclaré Gary O'Brien, président non exécutif.

"Chris Day quittera son poste d'administrateur et le groupe peu après la publication des résultats [annuels] du groupe en mai. Entre le départ de Chris et l'arrivée de Stuart, le groupe est bien soutenu par son équipe financière solide et bien établie, qui assurera une transition en douceur pour l'entreprise."

Les actions de Lords Group étaient en hausse de 0,5 % à 48,25 pence chacune à Londres jeudi en début d'après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

