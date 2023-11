Igor Sechin, le patron du géant énergétique russe Rosneft, a critiqué mercredi la banque centrale du pays pour ce qu'il a qualifié d'"échec" dans la mise en place d'un mécanisme de paiement transfrontalier.

M. Sechin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a déclaré dans un communiqué que la pression exercée par les sanctions depuis le conflit en Ukraine s'accumulait sur l'entreprise, alors que de nouvelles restrictions étaient introduites.

"Dans le contexte du durcissement des sanctions, la Banque de Russie n'a pas encore créé de moyen fiable d'exécution des paiements transfrontaliers dans différentes devises, ce qui empêche le dépôt en temps voulu des recettes d'exportation", a déclaré M. Sechin.

M. Sechin a fait ces commentaires alors que Rosneft a annoncé une hausse de ses bénéfices grâce à un contrôle rigoureux des coûts. Son revenu net sur neuf mois a augmenté de 76,2 % en glissement annuel pour atteindre 1,1 trillion de roubles (12,40 milliards de dollars), alors que ses ventes de janvier à septembre ont diminué de 8,2 % par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 6,6 trillions de roubles.

La production de pétrole et de condensats de gaz a augmenté de 3,9 % au cours de la période pour atteindre 4 millions de barils par jour, a déclaré la société.

Les producteurs de pétrole russes ont dû faire face à de sévères sanctions occidentales en raison du conflit en Ukraine. Ils ont trouvé des moyens de mettre en place de nouvelles ventes de transport et de logistique et ont détourné les ventes de pétrole vers la Chine et l'Inde, loin des marchés de vente traditionnels en Europe.

L'une des routes commerciales pétrolières les plus lucratives de la Russie, vers l'Inde, est confrontée à un défi majeur depuis les sanctions occidentales en raison des inconvénients liés au paiement dans une monnaie autre que le dollar, sans qu'aucune solution à court terme ne soit en vue.

M. Sechin a également déclaré que les taux d'intérêt élevés de la banque centrale russe, qu'elle a portés à 15 % le mois dernier, "affectent négativement le coût du financement pour l'entreprise, ses fournisseurs et ses entrepreneurs, ce qui entraîne une augmentation des coûts des projets et des délais de livraison".

(1 $ = 88,6955 roubles) (Reportage de Vladimir Soldatkin Rédaction de Chris Reese et Josie Kao)