Les actions mondiales ont légèrement progressé mercredi, les investisseurs retrouvant leur équilibre après la forte baisse de la veille, tandis que les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé après avoir atteint leur niveau le plus élevé depuis 2007.

Les actions et les obligations ont chuté ces dernières semaines, les investisseurs se faisant à l'idée que les banques centrales maintiendront les taux d'intérêt à un niveau plus élevé et plus longtemps que prévu, alors que les responsables tentent d'extraire l'inflation des économies.

L'indice européen STOXX 600 était en hausse de 0,2 % mercredi, après avoir chuté de 0,6 % lors de la séance précédente, ce qui représente une quatrième baisse quotidienne consécutive.

L'indice MSCI des actions mondiales a peu changé après avoir chuté de 1,2 % la veille. L'indice a chuté de 4,5 % depuis le début du mois de septembre.

L'indice allemand Dax a augmenté de 0,05% tandis que l'indice britannique FTSE 100 est resté stable. En Asie, l'indice japonais Nikkei 225 a augmenté de 0,18%.

Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea, a déclaré que la récente chute des actions était due à une forte augmentation des rendements obligataires, les traders ayant réduit leurs paris sur une baisse prochaine des taux d'intérêt par les banques centrales.

"Le dernier catalyseur a été l'augmentation des rendements obligataires, donc si cela se stabilise, peut-être que le marché des actions se stabilisera également", a-t-il déclaré.

"La perspective globale est que nous sommes probablement proches du sommet (des rendements obligataires), mais la dynamique à court terme est toujours à la hausse.

Mercredi, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 5 points de base à 4,507 %, après avoir atteint mardi son niveau le plus élevé depuis octobre 2007, à 4,566 %. Le rendement d'une obligation augmente lorsque son prix diminue, et inversement.

Les investisseurs sont également préoccupés par la fermeture imminente du gouvernement américain, par les nouveaux signes de ralentissement économique en Chine et par la récente hausse des prix du pétrole.

Les contrats à terme sur les actions américaines se sont redressés avec la baisse des rendements obligataires, les contrats pour l'indice de référence S&P 500 étant en hausse de 0,43 %. Les contrats à terme du Dow Jones étaient en hausse de 0,35 % et ceux du Nasdaq de 0,46 %.

Le Dow Jones a enregistré mardi sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le mois de mars, tandis que les trois principales moyennes ont terminé à leur niveau de clôture le plus bas depuis plus de trois mois.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,12 %. L'indice est en baisse de 3,7 % depuis le début du mois.

La santé des entreprises chinoises a été au centre des débats. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté de 11,7 % au cours des huit premiers mois de l'année, bien qu'il s'agisse d'une baisse moins importante que celle de 15,5 % enregistrée au cours des sept premiers mois.

"La stabilisation des bénéfices industriels n'est tout simplement pas assez importante pour l'emporter sur les inquiétudes concernant les risques, en particulier dans l'immobilier", a déclaré Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

Alors que le stress se propage dans le secteur immobilier chinois, Bloomberg a rapporté que le président du groupe immobilier chinois Evergrande, en difficulté, a été placé sous surveillance policière.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises, est resté à peu près stable à 106,2. Il a atteint 106,32 plus tôt dans la session, son plus haut niveau depuis le 30 novembre.

Le pétrole brut américain était en hausse de 1,14% à 91,42 dollars le baril. Le pétrole Brent a augmenté de 0,85% à 94,76 dollars le baril.

Le Sénat américain a fait un pas en avant mardi sur un projet de loi bipartisan destiné à empêcher la fermeture du gouvernement en seulement cinq jours, mais la Chambre des représentants reste paralysée par les divisions entre les membres républicains.

Par ailleurs, les investisseurs étaient également à l'affût d'une intervention gouvernementale sur le yen japonais, qui a franchi mardi la barre des 149 dollars pour la première fois depuis un peu moins d'un an.