Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

La reprise hésitante de la Chine a donné le ton aux marchés mondiaux lundi, après une semaine exceptionnelle de désinflation aux États-Unis, couronnée par des résultats bancaires impressionnants et une hausse de la confiance des consommateurs.

Dans ce qui a été lu comme une autre série de mises à jour macroéconomiques décevantes, la Chine a déclaré que son taux de croissance économique annuel est passé à 6,3 % au deuxième trimestre, bien en dessous des prévisions de 7,3 %, les effets de base ayant compensé une expansion plus ferme de 0,8 % au cours du trimestre.

Une croissance des ventes au détail inférieure aux prévisions et en net ralentissement pour le mois de juin a également contrebalancé une production industrielle plus optimiste pour ce mois.

Même si la fermeture des marchés de Hong Kong et de Tokyo lundi a réduit les volumes d'échanges en Asie, les actions de Shanghai ont perdu près de 1 % et le yuan a également reculé.

Les prix du pétrole brut sont également retombés sous la barre des 80 dollars le baril, soulignant les baisses de plus de 20 % en glissement annuel jusqu'à la mi-juillet, qui contribuent à maintenir les pressions de désinflation dans la seconde moitié de l'année.

C'est cette désinflation, et l'espoir que la Réserve fédérale procède la semaine prochaine à une dernière augmentation de ses taux d'intérêt dans le cadre de sa campagne de 16 mois, qui a conduit les actions de Wall Street à leurs meilleurs niveaux depuis plus d'un an la semaine dernière, le Nasdaq, à forte composante technologique, enregistrant sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars.

Les prévisions d'inflation américaine à deux ans, intégrées dans le marché du Trésor, sont tombées à 1,88 % vendredi et se sont maintenues à 1,90 % lundi, bien en deçà de l'objectif de 2 % de la Fed.

Les enquêtes montrant un regain de confiance des ménages américains en juin, alors que la croissance des salaires réels devient positive et que les emplois restent nombreux, ont entraîné une hésitation sur les marchés des taux d'intérêt vendredi, alors que les responsables de la Fed entrent dans une période d'interdiction avant la décision du 26 juillet.

Même si la baisse des prix à l'importation et à l'exportation en juin a renforcé le tableau de la désinflation, les rendements du Trésor à deux ans ont récupéré une partie des fortes baisses de la semaine. Cela a eu pour effet de faire stagner les indices boursiers légèrement dans le rouge à la clôture du vendredi.

Les grandes banques ont commencé la saison des résultats du deuxième trimestre de manière impressionnante, avec des bénéfices supérieurs pour JPMorgan, Citi et Wells Fargo, mais les signaux d'alarme concernant le crédit et l'immobilier, ainsi que l'impact d'une réglementation plus stricte, ont fait chuter leurs actions au cours de la journée.

D'autres grandes banques telles que Bank of America et Morgan Stanley publient leurs résultats mardi, tandis que Tesla et Netflix sont les premiers géants de la technologie à s'exprimer mercredi.

ENTREPRISES DE LUXE

Les contrats à terme sur les actions américaines ont peu changé avant l'ouverture de lundi, mais les rendements du Trésor à deux ans ont de nouveau baissé pour atteindre 4,72%.

Le dollar a de nouveau baissé et l'euro a brièvement atteint son plus haut niveau depuis février de l'année dernière.

Les spéculations sur le "pic de la Fed" ont à nouveau pesé sur le dollar ce mois-ci, avec l'espoir que les gains reflétés dans l'euro et la livre sterling aideront à atténuer les images d'une inflation plus chaude dans ces pays. Les chiffres de l'inflation britannique pour le mois de juin seront déterminants pour les marchés britanniques.

L'indice pondéré des échanges de l'euro a atteint son plus haut niveau historique vendredi, dépassant un sommet précédent datant de la fin 2008. L'équivalent de la livre sterling a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 2016, avant le référendum sur le Brexit.

Ailleurs, les actions de Richemont ont chuté de près de 7 % après que la deuxième plus grande entreprise de luxe au monde ait annoncé une baisse de ses ventes et dans le contexte du ralentissement de la croissance en Chine. Les actions d'autres sociétés de luxe exposées à la Chine, telles que LVMH, Hermes et Kering, ont chuté de 2 % à 2,7 %.

Les chefs des finances du G20 se sont réunis en Inde, mais il semble qu'il y ait peu de chances de parvenir à une percée substantielle sur un sujet majeur dans un groupe fracturé comprenant les deux puissances du G7, la Russie et la Chine. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'elle travaillait avec l'Inde sur la transition énergétique et qu'elle était "impatiente" de travailler avec la Chine sur la réduction de la dette.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de lundi : * Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réunissent. Le Trésor américain vend des bons à 3 et 6 mois.