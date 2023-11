Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

La baisse des prix du pétrole encourage le regain d'optimisme de cette semaine sur la désinflation aux États-Unis - avec des résultats toujours positifs dans le secteur de la vente au détail à l'approche de la période de Thanksgiving et alors que l'agenda des données se déplace vers l'immobilier et l'industrie.

L'envolée des actions et des obligations cette semaine suite à l'annonce d'une nouvelle baisse de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis le mois dernier a été soulignée mercredi par des données montrant la plus forte baisse des prix à la production en trois ans et demi.

Cette baisse, qui ramène l'inflation annuelle des prix à la production à 1,3 %, est due en grande partie à la chute des prix de l'essence.

La baisse continue des prix du brut continue de colorer ce tableau, le pétrole américain prolongeant ses pertes jeudi en raison d'une augmentation de l'offre aux États-Unis et d'une demande d'énergie terne de la part de la Chine.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 3,6 millions de barils la semaine dernière, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, soit deux fois plus que ce à quoi les analystes s'attendaient. Cette hausse fait suite à l'annonce d'un recul de la production des raffineries de pétrole chinoises en octobre, en raison de l'affaiblissement de la demande de combustibles industriels.

La situation globale en matière d'énergie et d'inflation contribue à soutenir la consommation et à alimenter le scénario d'un "atterrissage en douceur" sur lequel parient les investisseurs.

Bien que la croissance des ventes au détail aux États-Unis se soit fortement ralentie le mois dernier, elle a été supérieure aux prévisions et les révisions à la hausse des mois précédents ont souligné la force du consommateur, ainsi que les indications positives concernant les fêtes de fin d'année.

Alors que les investisseurs attendent avec impatience les résultats de Walmart, les actions de Target ont bondi de près de 20 % mercredi, après que le détaillant a prévu un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Cela a fait grimper les actions d'autres détaillants, dont Macy's et Kohl's, ainsi que l'indice S&P 500 des biens de consommation de base.

Même si les responsables de la Réserve fédérale refusent d'exclure totalement une nouvelle hausse des taux d'intérêt au cours du cycle, Mary Daly, directrice de la Fed de San Francisco, a qualifié le dernier tableau de l'inflation de "très, très encourageant".

Les marchés à terme sont encore plus encouragés et ont complètement écarté l'idée d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, estimant à 80 % les chances d'une baisse des taux d'ici au mois de mai. Après avoir consolidé le plongeon de mardi, les rendements des bons du Trésor ont repris leur baisse mercredi.

De nombreux responsables de la Fed ont indiqué que le logement était un élément clé et l'indice NAHB de novembre sur l'état d'esprit du marché du logement, publié plus tard, sera suivi de près, tout comme les données industrielles du mois dernier.

Le S&P500 a atteint son plus haut niveau en plus de deux mois mercredi et les contrats à terme sur actions ont maintenu la ligne avant la cloche.

L'ambiance a été favorisée par la confirmation qu'une fermeture du gouvernement cette semaine a finalement été évitée au Sénat américain.

La situation sur les marchés étrangers, où le tableau économique est plus sombre, était plus mitigée.

Les actions chinoises ont de nouveau chuté, les investisseurs ayant été déçus par la rencontre entre les dirigeants des deux plus grandes économies du monde, et la crise immobilière s'est poursuivie.

Les prix des logements neufs en Chine ont baissé pour le quatrième mois en octobre, les mesures de soutien du gouvernement n'ayant guère contribué à dissiper la morosité qui pèse sur le secteur de l'immobilier grevé de dettes.

La rencontre tant attendue entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui s'est tenue mercredi à San Francisco, a suscité des réactions mitigées et des préoccupations quant à l'absence d'avancées, malgré certains signes de détente entre les deux dirigeants.

M. Xi a également dit à M. Biden que Taïwan était la question la plus importante et la plus dangereuse dans les relations entre les États-Unis et la Chine, a déclaré un haut fonctionnaire américain à la presse, tandis que M. Biden a répondu en assurant M. Xi que Washington était déterminé à maintenir la paix dans la région.

Ailleurs, les exportations japonaises ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en octobre, mais à un rythme nettement plus lent en raison de la chute des expéditions de puces et d'acier à destination de la Chine.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi : * Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, la production industrielle d'octobre, l'indice NAHB du marché du logement de novembre, l'enquête de la Fed de Philadelphie, l'enquête de la Fed de Kansas City, les prix à l'importation et à l'exportation d'octobre et les données TIC sur les avoirs étrangers en bons du Trésor * Les résultats des entreprises américaines : Walmart, Applied Materials, Ross Stores, Bath & Body Works * Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, la gouverneure de la Fed Lisa Cook, le président de la Fed de New York John Williams, le vice-président de la Fed pour la supervision Michael Barr et le chef de la Fed de Cleveland Loretta Mester prendront la parole. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, vice-président de la BCE, et Andrea Enria, superviseur de la BCE, prendront la parole. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, s'exprime * Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador rencontre le président chinois Xi Jinping à San Franciso * Le Trésor américain met aux enchères des bons à 4 semaines.