Alun John fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Le premier vendredi du mois commence de manière inhabituelle. En effet, alors que le baril de Brent dépasse les 90 dollars et que les marchés du monde entier se détournent du risque, les investisseurs ne pensent pas uniquement aux chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis.

N'exagérons rien. Ils pensent toujours beaucoup aux données toujours cruciales sur l'emploi, attendues à 8h30 ET (13h30 GMT), mais après que les trois principaux indices boursiers américains aient chuté de plus de 1% jeudi, alors que les bons du Trésor ont augmenté, ce n'est pas la seule chose qu'ils ont à l'esprit.

Le baril de Brent, qui s'est établi à plus de 90 dollars jeudi pour la première fois depuis octobre en raison des développements au Moyen-Orient, est responsable de la baisse des risques. Il se maintient au-dessus de ce niveau dans la matinée en Europe.

Israël se prépare à la possibilité d'une attaque en représailles à l'attaque aérienne israélienne présumée de lundi contre une ambassade iranienne. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque contre l'ambassade d'Iran en Syrie, qui a tué des militaires iraniens de haut rang.

Les actions asiatiques et européennes ont toutes deux baissé d'environ 1 % vendredi. Les contrats à terme sur le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones sont tous en hausse d'environ 0,2 %, ce qui laisse présager une ouverture plus stable, bien que le S&P 500 soit toujours en baisse de 2 % sur la semaine, ce qui, s'il se maintient, constituerait sa plus forte chute depuis octobre.

Les remarques optimistes des décideurs politiques, notamment du président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a déclaré que lors de la réunion de la Fed du mois dernier, il avait prévu deux réductions des taux d'intérêt cette année, mais que si l'inflation continuait à stagner, aucune ne serait peut-être nécessaire d'ici la fin de l'année, sont également responsables de la chute de jeudi.

Les prix élevés du pétrole n'aideront pas à lutter contre l'inflation.

Néanmoins, le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de près de 5 points de base au cours de la journée, les craintes géopolitiques ayant poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges.

SALAIRES

Les chiffres de l'emploi non agricole devraient montrer que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est modérément ralentie en mars, avec 200 000 nouveaux emplois, tandis que les gains salariaux sont restés élevés.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté il y a un mois après le rapport sur l'emploi de février, en partie parce qu'il avait révisé à la baisse le chiffre impressionnant de 353 000 emplois de janvier, pour le ramener à 229 000.

Les données de vendredi devraient également montrer que le taux de chômage est resté inférieur à 4 % pendant 26 mois consécutifs, soit la plus longue période de ce type depuis la fin des années 1960.

Ces données sont importantes car elles interviennent à un moment où les investisseurs commencent à se demander si la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt en juin.

Nous avons déjà vu ce film, car les mois de mars et de mai étaient considérés comme la date de début de la baisse des taux de la Réserve fédérale. Les données de vendredi et l'IPC américain de la semaine prochaine aideront à déterminer si le mois de juin se déroulera de la même manière.

Cela pourrait provoquer des perturbations sur les marchés, en particulier au Japon, où les menaces des autorités d'intervenir directement sur les marchés des changes pour soutenir la faiblesse du yen ont empêché le dollar de dépasser le niveau de 152 yens, que les traders considèrent comme une sorte de ligne dans le sable.

"Le risque est que le rapport sur l'emploi américain d'aujourd'hui pousse la parité USD/JPY à la hausse, ce qui déclencherait une intervention réelle du ministère japonais des Finances", ont déclaré les analystes de devises de la Commonwealth Bank of Australia dans une note.

Les développements clés qui devraient fournir plus d'orientation aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis en mars.

* Données sur l'emploi au Canada en mars