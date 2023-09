Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Après la pire semaine depuis mars à Wall Street, trois problèmes maintiennent la pression : une possible fermeture du gouvernement américain à la fin de la semaine, la hausse annuelle des prix du pétrole et un agenda chargé de ventes de titres du Trésor.

Avant même que les marchés américains ne démarrent lundi, la crise de l'immobilier qui sévit actuellement en Chine a encore fait des ravages sur les marchés boursiers de ce pays.

Les actions de China Evergrande, une société en difficulté, ont plongé de 21,8 % après que le promoteur a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles dettes en raison d'une enquête en cours sur l'une de ses filiales, ce qui a porté un nouveau coup à ses plans de restructuration.

Country Garden a chuté de plus de 7 %, les investisseurs guettant nerveusement le paiement du coupon de sa dernière obligation en dollars, mercredi.

Les inquiétudes concernant le problème de l'immobilier qui couve ont encore fait chuter les principales bourses chinoises de 0,6 %, mais le Hang Seng de Hong Kong a plongé de 1,8 %.

L'inquiétude des investisseurs étrangers concernant le sort de Charles Wang Zhonghe, responsable de la banque d'investissement de Nomura en Chine, est peut-être tout aussi préoccupante, les autorités chinoises supervisant les opérations bancaires de la société lui ayant ordonné de ne pas quitter la Chine continentale.

Alors que les marchés mondiaux subissent encore les conséquences des déclarations optimistes de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, l'indice MSCI par pays a atteint son niveau le plus bas depuis le 2 juin et a connu sa septième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de pertes depuis plus d'un an.

Et il semble qu'il y ait peu d'espoir d'un rebond rapide à Wall Street, où le S&P500 a atteint son plus bas niveau en trois mois vendredi et où les contrats à terme sont de nouveau dans le rouge lundi.

La Fed mise à part, de nombreux problèmes intérieurs sont venus troubler l'horizon, notamment la fermeture du gouvernement le week-end prochain.

Jusqu'à présent, le Congrès n'est parvenu à finaliser aucun des 12 projets de loi de finances visant à financer les programmes des agences fédérales pour l'année fiscale débutant le 1er octobre.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, proposera un plan ambitieux cette semaine pour obtenir l'approbation de quatre grands projets de loi, y compris le financement de l'armée et de la sécurité intérieure, qui, espère-t-il, montreront suffisamment de progrès aux républicains d'extrême droite pour obtenir leur soutien en faveur d'un projet de loi temporaire sur les dépenses.

Alors que les économistes pensent qu'une fermeture à court terme de quelques semaines n'aura pas d'impact durable sur la croissance globale, certaines banques, comme Morgan Stanley, estiment que le calendrier pourrait affecter suffisamment les données du quatrième trimestre pour empêcher la Fed de procéder à une dernière hausse des taux en 2023, comme elle l'a indiqué la semaine dernière.

Mais comme les prix du pétrole ont de nouveau fortement augmenté ce mois-ci, le tableau de l'inflation - qui sera de nouveau esquissé plus tard cette semaine avec l'indice PCE du mois d'août - s'est compliqué.

Les prix du brut américain ont conservé la plupart des gains de septembre et les gains de prix en glissement annuel qui alimentent l'inflation globale annuelle s'élèvent maintenant à 15 % - leur rythme annuel le plus élevé de l'année jusqu'à présent.

Dans ce contexte de fermeture du gouvernement et de rebond des prix de l'énergie, un autre calendrier chargé d'adjudications de titres du Trésor américain débute mardi avec la vente d'obligations à deux ans, suivie d'une adjudication d'obligations à trois ans mercredi et d'une adjudication d'obligations à sept ans mercredi.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans se sont rapprochés de leur plus haut niveau en 16 ans, au-dessus de 4,5 %, atteint la semaine dernière. Le dollar a connu une hausse généralisée, atteignant son plus haut niveau depuis le mois de mars face à la livre sterling

Les nouvelles ont été meilleures sur le front des grèves.

Le syndicat des scénaristes d'Hollywood a conclu un accord préliminaire avec les principaux studios dimanche, un accord qui devrait mettre fin à l'une des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles et coûté des milliards à l'économie californienne.

Et dans le secteur de la technologie.

Amazon.com a déclaré lundi qu'elle investirait jusqu'à 4 milliards de dollars en espèces dans la startup Anthropic, dans le cadre de ses efforts pour rivaliser avec ses concurrents de plus en plus nombreux dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Enquête de la Fed de Dallas sur l'industrie manufacturière en septembre, enquête de la Fed de Chicago sur l'activité économique en août.

* Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ainsi que le membre du conseil d'administration de la BCE, Isabel Schnabel, prendront la parole.

* Le Trésor américain vend aux enchères des bons à 3 et 6 mois.