Un regard sur les marchés américains et mondiaux à venir par Mike Dolan

Les marchés mondiaux se sont repliés sur eux-mêmes avant les grandes décisions des banques centrales de la semaine, mal à l'aise face aux signaux d'inflation envoyés par la hausse des prix du pétrole et méfiants face à l'exagération de la proximité du pic des taux d'intérêt.

Alors même que les sondages et les prévisions économiques soufflent le chaud et le froid sur les perspectives de croissance, le pétrole brut continue d'atteindre ses plus hauts niveaux de l'année, frôlant les 100 dollars le baril pour la première fois depuis l'été 2022.

La poussée du brut est davantage liée à l'offre qu'à la demande et la plupart des responsables pointent du doigt les dernières réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie. Mais la production américaine diminue également et l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a déclaré que la production des principales régions productrices de schiste aux États-Unis est en passe de chuter pour le troisième mois consécutif en octobre, pour atteindre son niveau le plus bas depuis le mois de mai.

Les taux d'inflation globaux sont déjà en train de remonter en raison du rebond des prix de l'énergie et les prix de l'essence à la pompe aux États-Unis ont augmenté la semaine dernière pour atteindre 3,88 dollars le gallon, soit le niveau le plus élevé depuis octobre 2022.

Rien de tout cela n'est facile à lire pour les décideurs de la Réserve fédérale qui entament leur réunion de deux jours plus tard dans la journée de mardi. Bien que peu de gens s'attendent à une nouvelle hausse des taux cette semaine, tous les regards seront tournés vers les projections de la Fed, qui maintiennent leur position selon laquelle une nouvelle hausse d'un quart de point à 5,5-5,75 % cette année est encore dans les tuyaux.

Dans l'intervalle, les marchés à terme s'emploient à relever les taux d'intérêt de la Fed jusqu'en 2024, les taux directeurs implicites pour le milieu et la fin de l'année atteignant des sommets pour le cycle et les taux jusqu'en septembre avoisinant tous 5 % ou plus, à mesure que le mantra de la Fed "plus haut pour plus longtemps" s'impose.

Les risques de ce scénario pour les marchés obligataires souverains américains et mondiaux ne sont peut-être pas encore pleinement appréciés et une période prolongée d'imprévisibilité pourrait s'annoncer, a averti lundi la Banque des règlements internationaux (BRI). "Les modèles d'entreprise, les stratégies commerciales qui reposaient sur cette hypothèse (de baisse rapide des taux) sont particulièrement vulnérables aux conditions actuelles", a déclaré Claudio Borio, économiste à la BRI.

La nervosité des bons du Trésor, dont les rendements de référence à 10 ans ont brièvement touché des sommets de 16 ans lundi, a été mise en évidence dans les données sur les avoirs étrangers, qui ont montré que la réserve de titres du Trésor de la Chine est tombée à son plus bas niveau depuis 14 ans en juillet, même si les investisseurs japonais et autres ont augmenté leur exposition.

Une vente aux enchères d'obligations à 20 ans sera suivie de près plus tard dans la journée de mardi, tout comme les chiffres des mises en chantier du mois d'août, suite à une nouvelle baisse du sentiment des constructeurs de maisons dans la dernière enquête de la NAHB.

La grève des ouvriers de l'automobile aux États-Unis se prolongeant et une éventuelle fermeture du gouvernement étant également à l'ordre du jour, la visibilité pour les décideurs politiques et les investisseurs reste faible.

L'Organisation pour le développement économique a toutefois souligné les points positifs et revu à la hausse ses prévisions de croissance pour les États-Unis cette année et l'année prochaine. Elle a également revu à la hausse ses prévisions mondiales pour 2023, tout en citant le ralentissement de la Chine comme un frein en 2024.

Les tensions politiques et le ralentissement de l'économie sapent la confiance des entreprises américaines opérant en Chine, le nombre d'entreprises optimistes quant à leurs perspectives à cinq ans tombant à un niveau record, selon une enquête de la Chambre de commerce américaine à Shanghai.

Les marchés boursiers du monde entier ont été mixtes à positifs et les contrats à terme américains ont augmenté d'une fraction avant l'ouverture de Wall St.

En Europe, les perspectives des entreprises sont restées mitigées selon les secteurs.

Les actions de Kingfisher ont chuté de 5 % après que le détaillant européen de produits d'aménagement de la maison a réduit ses prévisions de bénéfices annuels. En revanche, le groupe touristique TUI a grimpé de 4 % après avoir confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, compte tenu de l'importance des réservations pour l'été et la prochaine saison hivernale.

Les principaux développements qui devraient donner une orientation aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis en août, l'inflation des prix à la consommation au Canada en août.

* La Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours.

* L'OCDE publie ses dernières perspectives économiques mondiales

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans.

* Le ministre turc des finances, Mehmet Simsek, rencontre les investisseurs au siège de Goldman Sachs à New York.

* Résultats des entreprises américaines : Autozone