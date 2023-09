Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un Wegovy par semaine .... L'injection amaigrissante du fabricant danois Novo Nordisk, qui a le vent en poupe, arrive dans les magasins britanniques cette semaine et les investisseurs ne se lassent pas des actions de ce qui est devenu la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe.

Les investisseurs se concentrent également sur le club de football anglais Manchester United, dont les actions ont chuté de 18 % mardi, enregistrant ainsi leur plus forte baisse en une journée.

Les actions de Man U sont en forte baisse depuis qu'il a été rapporté que ses propriétaires, la famille Glazer, allaient retirer le club du marché, n'ayant pas réussi à s'approcher du prix qu'ils avaient prévu de demander.

La livre sterling est en baisse, tout comme l'euro, le yuan, le yen et presque toutes les autres monnaies, tandis que le dollar atteint des sommets de six mois, cette fois-ci dopé par les arguments concernant la force relative de l'économie américaine.

La deuxième partie de la hausse du dollar est due à l'augmentation des rendements, les entreprises les mieux notées, telles que Unilever Capital Corp, Philip Morris International et Volkswagen, ayant fait appel aux marchés américains de la dette dans le cadre de la traditionnelle ruée vers le financement qui suit la fête du travail.

La troisième partie concerne le pétrole. Le baril de Brent a dépassé les 90 dollars après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions volontaires de l'offre jusqu'à la fin de l'année. Cette hausse s'accompagne d'une série d'inquiétudes concernant le niveau des taux d'intérêt de la Fed et leur durée, ainsi que les conséquences d'un pétrole plus cher pour un monde confronté à une faible demande et à une économie chinoise en perte de vitesse.

La faiblesse de la demande sera au cœur des données publiées aujourd'hui : l'Allemagne publiera les données manufacturières du mois de juillet et la zone euro nous montrera ce que les détaillants ont fait en juillet. Pas grand-chose, si l'on en croit le cours de l'action du groupe de luxe français LVMH, qui vient d'être détrôné de la première place sur la liste des valeurs les plus importantes d'Europe.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Données économiques : Commandes manufacturières allemandes en juillet, ventes au détail en juillet dans la zone euro, taux de la NBP en Pologne, balance commerciale américaine en juillet, indice ISM des services en août, décision sur les taux de la BOC au Canada (rapporté par Vidya Ranganathan ; édité par Edmund Klamann).