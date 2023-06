Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs de la session asiatique se sont montrés circonspects après un week-end extraordinaire en Russie, faisant brièvement grimper le prix du pétrole, mais se tenant à l'écart pour attendre la clarté.

Les mercenaires du groupe Wagner ont regagné leurs bases après qu'un accord a mis fin à l'avancée mutine de samedi sur Moscou.

Le pétrole a augmenté car l'instabilité pourrait signifier des défis pour l'exportation du brut russe, mais les mouvements ont été modestes. Le rouble est tombé à son plus bas niveau depuis 15 mois à Moscou.

Il a également été dit que l'insurrection dans les rangs russes offrait à l'Ukraine l'occasion de prendre l'avantage dans la bataille.

Mais de nombreuses autres possibilités s'ouvrent également, avec des questions sur la mainmise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir, et la plupart des traders ont semblé choisir de ne rien faire pour l'instant.

Les contrats à terme américains et européens ont augmenté d'environ 0,3 % au cours de la journée en Asie. Les actions asiatiques sont restées stables et les mouvements sur le marché des changes ont été limités, sans pour autant modifier l'ambiance morose de la semaine dernière, alors que les perspectives économiques s'assombrissent.

Le yen japonais a été brièvement stimulé par un résumé des opinions exprimées lors de la dernière réunion de la Banque du Japon, où l'un des décideurs politiques a appelé à une révision anticipée du contrôle de la courbe des taux d'intérêt.

Une intervention reste possible alors que la devise glisse vers les niveaux qui ont incité le gouvernement à intervenir l'année dernière, et lundi, le principal diplomate japonais en charge des opérations de change a durci le ton, qualifiant les récentes mesures de "rapides et unilatérales".

Le yen est en baisse de près de 9 % depuis le début de l'année, les marchés ayant progressivement intégré l'idée que les taux d'intérêt américains resteraient plus longtemps élevés, tandis que l'enthousiasme pour toute modification imminente de la politique, et a fortiori pour tout relèvement, au Japon s'est atténué.

Le yuan et les actions chinoises ont chuté, rattrapant les mouvements mondiaux alors que la Chine était en vacances jeudi et vendredi.

Plus tard dans la journée de lundi, l'enquête Ifo sur les entreprises allemandes est attendue et devrait montrer que le moral et les attentes des entreprises continuent de se dégrader.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

Enquête Ifo sur l'activité économique en Allemagne

Chiffres des ventes au détail de la CBI britannique