Mach Natural Resources a déclaré lundi qu'elle achèterait certains actifs pétroliers et gaziers dans le bassin d'Anadarko en Oklahoma à la société privée Paloma Partners pour un montant de 815 millions de dollars en espèces.

Mach Natural a déclaré que les actifs ont des réserves de 31,5 millions de barils d'équivalent pétrole (mmboe) et augmenteront sa production actuelle d'environ 65 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd) d'environ 32 000 boepd.

Les actifs couvrent environ 62 000 acres nets dans le bassin d'Anadarko, l'un des bassins les plus productifs des États-Unis, qui s'étend sur des parties de l'Oklahoma, du Kansas, du Texas et du Colorado.

La transaction devrait être conclue le 29 décembre de cette année, avec une date d'effet rétroactive au 1er septembre.

Paloma Partners, basée à Houston, est soutenue par EnCap Investments, société spécialisée dans le secteur de l'énergie, et se concentre sur l'acquisition et le développement d'actifs pétroliers et gaziers aux États-Unis. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)