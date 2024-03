Paris (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a franchi la barre des 40'000 points lundi, un nouveau record, suivant la tendance de nombreuses Bourses en Europe et aux Etats-Unis, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Banque centrale européenne.

Le Nikkei 225, l'indice vedette de la Bourse de Tokyo a gagné 0,5% pour finir à 40'109,23 points. Sur un an, l'indice s'est envolé de 43%, une tendance qui s'est accélérée sur les deux premiers mois de 2024 (+20%).

Plusieurs vents favorables expliquent cette ascension fulgurante, dont la faiblesse persistante du yen, qui gonfle les bénéfices des entreprises japonaises à l'international tout en laissant leurs actions bon marché pour des investisseurs étrangers. Les redistributions plus importantes aux actionnaires ainsi que la quête d'une alternative aux marchés chinois expliquent aussi cette tendance.

La Bourse de Hong Kong reculait d'ailleurs de 0,09% dans les derniers échanges lundi, quand Shanghai a pris 0,41%. Après trois années difficiles en Bourse, Shanghai ne gagne que 2% en 2024 jusqu'ici, et Hong Kong recule de 3%.

En Europe, où plusieurs indices boursiers sont également à des records, l'ouverture s'est faite sans turbulence: Paris reculait de 0,08%, Londres de 0,14% et Francfort était stable vers 08H10 GMT.

La semaine sera marquée par des paroles et des actes des banquiers centraux: le président de la Banque centrale américaine doit intervenir devant le Congrès mardi, tandis que la Banque centrale européenne se réunit jeudi.

Elle devrait à nouveau maintenir ses taux d'intérêt jeudi à leur plus haut historique, confirmant son attitude prudente tant qu'elle n'est pas en mesure de crier victoire sur l'inflation en zone euro, mesurée à 2,6% sur un an en février. Les investisseurs se sont résignés au maintien des taux, après avoir longtemps espéré que mars allait marquer le début d'un cycle de baisse.

Après les dernières données des prix, supérieurs aux anticipations des économistes, "il est peu probable qu'il soit urgent de procéder à une réduction", écrivent les analystes de la Deutsche Bank, qui voit désormais la première baisse en juin et non plus en avril.

De mercredi à vendredi, plusieurs données sur l'emploi américain sont aussi attendues.

Parfum d'IPO à Francfort

Le groupe de distribution Douglas, spécialisé dans la cosmétique et les parfums, a annoncé lundi l'intention de lever 1,1 milliard d'euros, dont 300 millions d'euros de capital de la part des actionnaires existants, dans le cadre d'une introduction en Bourse à Francfort, qui pourrait intervenir dès le premier trimestre 2024.

Les fonds doivent permettre de désendetter davantage l'entreprise, employant quelque 18.000 personnes dans 22 pays européens et affichant plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice annuel décalé 2022/2023.

Coupes dans le monde du pétrole

Le pétrole variait peu après la prolongation des coupes de production d'or noir de plusieurs pays de l'Opep+, dont l'Arabie saoudite et la Russie, des décisions qui avaient été largement anticipées et ont contribué à faire passer le WTI au-delà des 80 dollars pour la première fois depuis novembre vendredi.

Le prix du baril de WTI américain avançait de 0,09% à 80,04 dollars vers 08H05 GMT et celui du Brent de mer du Nord gagnait 0,22% à 83,73 dollars.

L'euro prenait 0,17% face au dollar, à 1,0856 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 2,82% à 64'630 dollars, restant à proximité de son plus record de novembre 2021.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats étaient stables en Europe, et montaient légèrement aux Etats-Unis.

afp/ck