Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers montent jeudi, de même que les taux d'intérêt, avec l'espoir de la fin du feuilleton sur le relèvement de la dette, des doutes sur les prochaines décisions de la banque centrale américaine, et une baisse du prix du gaz.

A New York, après une clôture en nette hausse de plus de 1% mercredi, les indices sont mitigés: le Dow Jones était stable vers 15H50 GMT, le S&P 500 avance de 0,62% et le Nasdaq gagnait 1,27%.

Les places européennes ont terminé dans le vert: Francfort de 1,33%, à son plus haut depuis janvier 2022, Paris de 0,64%, Londres de 0,25%, et de Milan 0,14%. A Zurich, le marché était fermé.

Le président américain Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont dits confiants sur la possibilité d'aboutir à un accord pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement.

"On est de plus en plus convaincu que le mélodrame qui se joue à Washington n'est qu'une pièce de théâtre politique et qu'un accord finira par être conclu, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises par le passé", résume Michael Hewson, de CMC Markets.

Une responsable de la banque centrale américaine (Fed), Lorie Logan, a déclaré que les données macroéconomiques actuelles ne justifient pas une pause dans le cycle de resserrement monétaire lors de la prochaine réunion, mi-juin.

Les acteurs du marché accordent de plus en plus de crédibilité à la probabilité d'un nouveau relèvement du taux directeur, selon le consensus de CME group.

Les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire progressaient nettement vers 15H40 GMT. Celui de la dette américaine à 10 ans valait 3,63% au plus haut depuis plus de deux mois.

Walmart et Netflix rassurent, pas Cisco ___

Alors que les premiers résultats dans la grande distribution américaine avaient ravivé les inquiétudes sur la santé du consommateur américain, la chaîne Walmart (+0,83%) a légèrement relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année au vu de la croissance continue des dépenses des consommateurs pour ses produits réputés bon marché.

Netflix avançait (+8,99%) après une présentation aux annonceurs, mercredi, lors de laquelle les responsables de la plateforme ont indiqué compter cinq millions d'"utilisateurs actifs" de son offre incluant de la publicité.

Le groupe tech Cisco (-0,21%) était freiné par le ralentissement des commandes lors du trimestre en cours.

Londres sur le devant de la scène ___

L'actualité microéconomique est dense à Londres.

Le groupe de luxe Burberry a chuté de 5,20%, après ses résultats, plusieurs analystes expliquant le mouvement par des prises de bénéfices, l'action ayant beaucoup monté dernièrement comme tout le secteur du luxe.

L'action de BT a dévissé de 5,00% après l'annonce de la suppression de jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030. Telefonica Deutschland a chuté de 6,06%.

Le constructeur de voitures de luxe britannique Aston Martin a bondi de 12,46% après l'augmentation de la participation à son capital du groupe chinois Geely.

La baisse du nombre de colis a fait souffrir IDS, la maison mère de Royal Mail (-5,99%)

Le gaz naturel européen sous les 30 euros ___

Le gaz naturel européen (-5,59% à 30,17 euros le mégawattheure vers 15H30 GMT) poursuit sa baisse, atteignant jeudi un nouveau plus bas depuis près de deux ans, avec des niveaux de stockage en Europe confortables et la hausse des températures qui freine la demande. Il est passé en séance sous le seuil des 30 euros le mégawattheure.

Côté pétrole, le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet cède 1,17% à 76,06 dollars et celui de WTI américain 1,11% à 72,02 dollars.

Le dollar gagnait encore du terrain jeudi face à un panier d'autres grandes devises, effaçant ses pertes marquées d'avril. L'euro cédait 0,61% à 1,0773 dollar.

Le bitcoin perdait 0,77% à 27.130 dollars.

afp/rp