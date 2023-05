Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluent en baisse dans les premiers échanges mardi, dans le sillage de leur séance de la veille, dans l'attente de l'inflation américaine alors que la faiblesse des chiffres du commerce extérieur chinois pesait sur les Bourses.

L'Europe évoluait sans vigueur vers 07H20 GMT: Paris reculait de 0,34%, pénalisée par les liens de ses entreprises avec la Chine, Francfort gagnait 0,01%, Londres 0,13% et Milan 0,08%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a gagné 1,01%, aidée par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

A l'inverse, l'humeur en Chine était plus maussade. Shanghai reculait de 1,10% dans les derniers échanges. Les exportations chinoises se sont tassées en avril, tandis que les importations ont poursuivi leur repli, pénalisées par une reprise fragile de la deuxième économie mondiale et une demande mondiale atone, selon des chiffres officiels publiés mardi.

"Il n'y a aucun moyen d'enjoliver ce chiffre (...) la demande intérieure reste exceptionnellement fragmentée. La question est maintenant de savoir l'effet du soutien" économique mis en place par la banque centrale chinoise, a estimé Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Hong Kong reculait même de 2,11%, accentuant sa baisse avec la montée des tensions géopolitiques qui font peser des risques de répercussion sur les grandes entreprises technologiques chinoises, cotées en majorité sur l'indice Hang Seng.

Une nouvelle crise diplomatique aiguë est ouverte entre le Canada et la Chine, qui a annoncé mardi l'expulsion de la consule canadienne à Shanghai, en représailles à une décision similaire d'Ottawa envers un diplomate chinois accusé d'avoir cherché à intimider un député canadien.

Par ailleurs, "à moins de trois semaines de la date butoir pour un potentiel défaut de la dette américaine", "la tension va monter d'un cran", rappelle John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le président américain Joe Biden doit recevoir mardi des ténors de l'opposition républicaine, sans grand espoir toutefois de dénouer un conflit sur la dette publique, qui pourrait, dans le pire des cas, acculer les Etats-Unis à la faillite.

Sur le marché obligataire, les taux des Etats bougeaient peu en Europe comme aux Etats-Unis.

JD Sports veut Courir

Le groupe de vêtements et accessoires de sport britannique JD Sports Fashion a déposé une offre de rachat de la société française Courir pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Son action montait de 2,77% dans les premiers échanges.

BMPS garde la forme

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS), la plus vieille du monde, a affiché au premier trimestre un bénéfice net de 235,7 millions d'euros, supérieur aux attentes et porté par la hausse des taux d'intérêt. L'action prenait 4,38% à Milan, tandis que le secteur bancaire européen était plus dynamique que les autres avec Barclays à +1,57% ou BNP Paribas à +0,77%.

Du côté des matières premières et des devises

Le marché du pétrole était en petit repli, après son rebond vendredi et lundi. Le baril de WTI américain cédait 0,80%, à 72,57 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,83%, à 76,37 dollars.

L'euro restait stable (-0,05%) face au dollar, à 1,0998 dollar. Le yen reprenait un peu de terrain tant sur la monnaie américaine que européenne.

Le bitcoin était stable à 27'540 dollars.

afp/buc