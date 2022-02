Marchés: l'Europe se braque avec les tensions sur l'Ukraine, Wall Street résiste

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers européens chutaient lundi, gagnés par les tensions géopolitiques sur l'Ukraine, qui avaient déjà fait plier Wall Street vendredi, et par les perspectives d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'Europe reprenait tout de même un peu vigueur après les lourdes pertes de la matinée. Paris perdait encore 2,73%, après avoir perdu plus de 3,50%, Milan 2,42%, Francfort 2,03% et Londres 1,72% peu avant 15H10 GMT. En Russie, l'indice RTS, qui avait plongé plus de 5% dans la matinée, ne cédait plus que 2,19% par rapport à la clôture de vendredi. A Zurich, le SMI cédait encore 1,71%.

Wall Street, qui avait nettement reculé vendredi, restait en revanche un peu plus solide: le Dow Jones reculait de 0,86%, le S&P 500 de 0,49% mais le Nasdaq a coloration technologique restait stable.

Washington a réaffirmé dimanche que les Russes pouvaient attaquer l'Ukraine "à tout moment" et de nouveaux efforts diplomatiques intenses ce week-end entre les dirigeants occidentaux et le Kremlin n'ont pas fait baisser la tension.

"La menace était visible depuis des semaines, mais les avertissements des derniers jours ont rendu clair que les efforts diplomatiques ne marchaient pas et que le risque d'une invasion était réelle", explique Craig Erlam, analyste d'Oanda.

La peur d'un conflit armé poussait les investisseurs à se réfugier vers des actifs perçus comme plus sûrs, comme les emprunts d'Etat. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, qui fait référence en Europe, tombait ainsi à 0,24%, contre 0,30% à la clôture vendredi.

Toutefois, la Russie a jugé possible lundi un règlement diplomatique de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et annoncé la fin de certaines manoeuvres militaires, au moment où la crainte d'une invasion atteignait son pic.

Mais le précaire répit a été contrebalancé par les discours agressifs sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, un sujet qui avait déjà fragilisé les indices la semaine dernière.

La forte inflation aux Etats-Unis, 7,5% en janvier sur un an, met en jeu la crédibilité de la Fed, qui doit fortement relever ses taux directeurs pour combattre la forte inflation, a affirmé lundi un de ses responsables, James Bullard.

Selon ce membre votant du Comité monétaire, il sera nécessaire, d'ici au 1er juillet, de relever les taux directeurs de la fourchette de 0 à 0,25%, à une fourchette de 1 à 1,25%, un mouvement brutal en quelques mois.

A rebours des taux en Europe, le rendement de l'emprunt à 10 ans américain repartait à la hausse et revenait proche des 2% (1,99%), qu'il avait franchi pour la première fois en un an et demi la semaine dernière.

Les bancaires massacrées ___

Toutes les valeurs étaient touchées les conséquences des tensions géopolitiques, mais les bancaires encore plus, car leur cours est aussi influé aux rendements obligataires. A Paris Société Générale, particulièrement présente en Russie, chutait de 6,10%, BNP Paribas de 4,61%. A Francfort, Deutsche Bank plongeait de 3,86%, et Unicredit de 4,65% sur la place milanaise.

Clariant chute en Suisse ___

Le groupe de chimie Clariant a repoussé la publication de ses résultats annuels suite à une enquête interne concernant des provisions soupçonnées d'avoir été "incorrectement" comptabilisées. Le titre plongeait de plus de 15%.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les prix du pétrole marquaient une légère pause après une nouvelle ascension fulgurante lundi, électrisés par les tensions en Russie et en Ukraine qui menacent l'offre pétrolière, les deux références de l'or noir battant de nouveaux sommets pluriannuels. Le baril de WTI à échéances mars prenait 0,10% à 93,11 dollars tandis que le Brent pour livraison avril reculait de 0,21% à 94,23 dollars vers 15h00 GMT.

L'euro cédait 0,31% face au billet vert, à 1,1315 dollar.

Le bitcoin montait de 0,60% à 42.490 dollars.

afp/rp