Marchés: l'inflation en zone euro convainc, mais prudence avant Powell

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes n'ont pas été chamboulées mercredi par les premiers chiffres de l'inflation en zone euro et Wall Street s'annonçait en petite hausse en amont d'un discours du président de la banque centrale américaine.

Les places boursières progressent depuis l'ouverture, légèrement plus ancrées dans le vert après les chiffres d'inflation. Vers 12H50 GMT, Paris prenait 0,91%, Londres 0,88%, Francfort 0,50% et Milan 0,34%. A Zurich, le SMI gagnait 1,02%.

Les contrats à terme des trois principaux indices de New York progressaient d'environ 0,25%.

L'inflation de la zone euro a reculé à 10% sur un an en novembre, contre 10,6% en octobre, soit la première baisse depuis juin 2021 grâce une accalmie sur les tarifs de l'énergie. Des chiffres "probablement en partie anticipés" lors des hausses des semaines précédentes, observe Alexandre Baradez, analyste d'IG France, sur Twitter.

La baisse constatée en novembre est plus forte que ce qu'avaient anticipé les analystes de Bloomberg et Factset qui tablaient sur une inflation à 10,4%.

Le recul de l'inflation en novembre devrait alléger la pression sur la Banque centrale européenne (BCE), engagée dans un mouvement de hausse des taux.

Mais la présidente de la BCE Christine Lagarde a souligné lundi qu'elle serait "surprise" si l'inflation avait atteint son sommet en octobre, suggérant qu'elle risquait donc de continuer à relever les taux directeurs ces prochains mois et que le resserrement monétaire en cours allait se poursuivre.

Ces données devraient faire reculer l'euro selon Ricardo Evangelista, analyste à ActivTrades, mais "la situation est plus complexe que cela", a-t-il déclaré à l'AFP, ces données rassurent sur la situation économique européenne et profitent ainsi à la monnaie unique, poursuit-il.

L'euro gagnait 0,37%, à 1,0370 dollar vers 12H50 GMT. Sur le marché obligataire, les taux des dettes des États européens restaient stables, celui de la dette allemande à 10 ans valait 1,92%.

De l'autre côté de l'Atlantique, une salve d'indicateurs sont attendus : PIB des États-Unis au troisième trimestre, des chiffres sur le marché de l'emploi et de l'immobilier, le Livre beige de la Réserve fédérale (Fed), sorte d'état des lieux de l'économie américaine.

C'est surtout le discours du patron de la Fed Jerome Powell à 18H30 GMT, qui va capter l'attention des investisseurs.

"Powell n'est pas là pour faire plaisir aux investisseurs boursiers", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Selon elle, "il dira que le rythme des hausses de taux américains va ralentir. Mais il dira aussi que la Fed n'a pas fini de combattre l'inflation".

En Asie, Hong Kong a poursuivi sur sa lancée de la veille et a gagné 2,16%. Les investisseurs continuent d'espérer un assouplissement des mesures de restriction anti-Covid en Chine, après les manifestations du week-end passé.

Des chiffres publiés mercredi montrent d'ailleurs que l'activité manufacturière en Chine s'est encore contractée en novembre, plus fortement que prévu, en raison des restrictions anti-Covid.

Les tensions persistent dans le pays, de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et police à Canton (sud), malgré l'appel des autorités à la "répression" pour contenir le mouvement national de colère contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.

Telecom Italia délaissé ___

La Caisse des dépôts italienne (CDP), associée au fonds d'investissement Macquarie, a jugé mercredi "opportun" de mettre entre parenthèses l'accord préliminaire conclu en mai avec Telecom Italia (TIM) sur un rachat de son réseau, en attendant d'étudier d'autres options.

Son action reculait de 2,80% à Milan.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin ___

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse, toujours poussés par les anticipations du marché d'une réduction de l'objectif de production de l'Opep+ lors de sa prochaine réunion.

Vers 12H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier montait de 2,18%, à 86,09 dollars, et le West Texas Intermediate (WTI) à même échéance grimpait de 2,17%, à 79,89 dollars.

Le bitcoin gagnait 1,61% à 16.840 dollars.

afp/rp