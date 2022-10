Marchés: les Bourses en demi-teinte, fort recul des taux après la BCE

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales fluctuaient en ordre dispersé jeudi, après des annonces sans surprise de la Banque centrale européenne, mais qui a permis une large détente des taux obligataires, au milieu d'une journée chargée en résultats d'entreprises.

A l'issue d'une séance agitée, les Bourses européennes ont clôturé sans tendance nette. Paris a reculé de 0,51%, mais les autres places du Vieux Continent ont terminé en hausse: Francfort a gagné 0,12%, Londres 0,25% et Milan 0,90%. A Zurich, le SMI a cédé 1,02%.

L'euro cédait lui 1,01% face au billet vert, à 0,9979 dollar.

La Bourse de New York résistait globalement à la dégringolade de Meta (Facebook), qui pèse près de 3% de l'indice Nasdaq. Le Dow Jones prenait 1,19%, le S&P 500 perdait 0,05% et le Nasdaq cédait 0,94% à 16H10 GMT.

"La sous-performance des bénéfices du secteur des technologies influencent la tendance générale, malgré toutes les spéculations sur un ralentissement du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Côté macroéconomie, les investisseurs ont accueilli plutôt favorablement l'annonce d'une croissance de 2,6% en rythme annuel au troisième trimestre aux États-Unis, supérieur aux attentes des analystes.

Sur le Vieux Continent, la Banque centrale européenne (BCE) a, comme attendu des marchés, relevé ses principaux taux directeurs de 0,75 point et prévoit "de continuer à relever" ses taux dans les prochains mois.

Dans son communiqué, la BCE ne "parle plus de +plusieurs+ hausses de taux à venir, ce qui renforce" l'idée pour les investisseurs que l'institution sera plus accommodantes, remarque Michael Hewson.

Alexandre Baradez, analyste d'IG France, ajoute que "la BCE note un ralentissement de l'économie de la zone euro", ce qui renforce l'hypothèse d'un changement prochain de la politique monétaire pour les investisseurs.

En hausse dans la matinée avant les annonces de la BCE, les taux obligataires se détendaient nettement en Europe: le taux de l'emprunt de l'État allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, baissait pour s'établir à 1,95% à la clôture, contre 2,20% à la mi-journée.

Meta s'écroule ___

Meta lâchait 22,92% vers 16H GMT, après avoir fait état d'un nouveau recul de son chiffre d'affaires trimestriel (-4%), le second d'affilée.

Le titre Meta, anciennement Facebook, est même tombé brièvement sous 100 dollars pour la première fois depuis plus de six ans. En un an, il a effacé près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Toujours dans le secteur technologique, Twitter était en hausse (+1,11% à 53,94 dollars) et s'approchait du prix proposé par Elon Musk (54,20 dollars), qui doit conclure le rachat du réseau social vendredi. Le titre est au plus haut depuis le début de la saga Twitter, il y a près de sept mois.

Tesla (-0,09%), dont Elon Musk est le patron et le principal actionnaire, reculait légèrement.

Credit Suisse s'effondre ___

La banque Credit Suisse, dans la tourmente depuis plusieurs semaines a annoncé d'importants changements, mal accueillis puisque le cours a chuté de 18,6%, retombant très proche de ses plus bas niveau de début octobre.

La première banque danoise, Danske Bank, s'est envolé de 12,05% après s'être dit "en mesure d'estimer avec un degré élevé de certitude" l'amende pour résoudre un énorme scandale de blanchiment d'argent.

Les énergéticiens ont la cote ___

Le géant de l'énergie français TotalEnergies (+2,95%) a annoncé 6,6 milliards de dollars de bénéfices de juillet à septembre, sans prendre en compte 3,1 milliards de dollars de provision liée à la Russie.

Pour le groupe Shell (+5,46% à Londres), le bénéfice net part du groupe du troisième trimestre s'est élevé à 6,7 milliards de dollars.

Devises et matières premières ___

La livre reculait de 0,41% à 1,1578 dollar.

Le bitcoin perdait 0,81% à 20.583 dollars.

Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison décembre avançait de 0,94% à 96,59 dollars, celui du WTI américain de 1,34% à 89,09 dollars à 16H GMT.

Le prix du gaz naturel européen augmentait de 2,76% pour atteindre 107,2 euros le mégawattheure.

afp/rp