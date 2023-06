Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux n'affichent pas de tendance mercredi, patientant avant l'audition devant le Congrès américain de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine.

Les places boursières européennes étaient orientées légèrement à la baisse vers 11H50 GMT. Paris cédait 0,2%, Londres 0,15%, Francfort 0,12%, tandis que Milan grappillait 0,33%. A Zurich, le SMI était à l'équilibre.

L'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7, n'a pas reculé en mai, demeurant à 8,7% sur un an.

Ces chiffres rendent une hausse de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre quasi certaine pour jeudi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, malgré la crise du coût de la vie et une activité économique anémique.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, une hausse de "50 points de base au lieu des 25 points de base attendus" est possible, mais cela pourrait impliquer qu'il n'y ait "pas besoin d'une hausse des taux en août, si les données sur l'inflation commencent à montrer des signes d'assouplissement".

En réaction, les taux d'intérêt des obligations du Royaume-Uni ont progressé, surtout l'échéance à deux ans, la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, qui a atteint un plus haut depuis juin 2008. Vers 11H45 GMT, il s'établissait à 5,04%, contre 4,92% à la clôture de la veille. Le taux à dix ans se situait à 4,41%.

Les indices de Wall Street se dirigent vers une ouverture en légère baisse selon leurs contrats à terme vers 11H45 GMT.

Aux États-Unis, Jerome Powell, président de la Fed, doit s'exprimer mercredi soir sur l'état de l'économie américaine devant la Chambre des représentants américains, avant un passage au Sénat jeudi. Les investisseurs y voient l'occasion d'en savoir plus sur les intentions de la puissante institution monétaire américaine.

"Face à la récente réaction des marchés, qui n'anticipent plus de hausse des taux directeurs après juillet, alors que la majorité des membres du FOMC (comité de politique monétaire, NDLR), anticipent encore deux hausses de taux, M. Powell pourrait (...) faire comprendre aux investisseurs que la politique de la banque centrale restera durablement restrictive", commente Christian Parisot, pour le courtier Aurel BGC.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a reculé de 1,98%, Shanghai a lâché 1,31%.

"Les investisseurs se sont également inquiétés de l'économie chinoise", ajoute John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, la banque centrale chinoise ayant réduit deux taux de référence, afin de stimuler la croissance en difficulté de la deuxième puissance économique mondiale.

Même si ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique, les investisseurs s'attendaient à des baisses plus importantes.

Des mesures pour l'achat de véhicules propres en Chine ___

La Chine a prolongé jusqu'à fin 2027 des exonérations fiscales pour l'achat de véhicules électriques et hybrides, une mesure destinée à stimuler les ventes au moment où ce secteur dynamique est menacé par un contexte économique morose.

Cette mesure équivaut à 520 milliards de yuans (66 milliards d'euros) d'exemptions, a indiqué mercredi un vice-ministre des Finances, Xu Hongcai.

Les titres d'entreprises du secteur en ont profité, notamment Li Auto (+2,18%) et Nio (+3,97%) à Hong Kong.

A Paris, Renault reprenait 2,39% vers 11H40 GMT, après une nette baisse la veille, et Tesla progressait de 1,28% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Adidas tient la corde ___

Le titre de l'équipementier sportif Adidas (+2,92% à Francfort) est recherché à la suite d'une recommandation à l'achat par la banque UBS, assortie d'une forte remontée du cours cible à 216 euros.

Pétrole et euro stables, le bitcoin avance ___

Le prix du pétrole étaient stables vers 11H40 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord valait 75,86 dollars (-0,03%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, 71,18 dollars (-0,01%).

L'euro était à peu près stable (+0,02%) à 1,0920 dollar.

Le bitcoin avançait nettement, de 2,77% à 28.950 dollars.

ats/rp