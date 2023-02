Marchés: les Bourses occidentales en hausse, le pétrole recule

Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales évoluaient en nette hausse lundi, reprenant des couleurs après les replis de vendredi marqués par l'inflation américaine plus élevée qu'anticipée par les analystes.

Wall Street a ouvert en hausse: vers 15H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,97%, le S&P 500 1,05% et le Nasdaq 1,29%.

Wall Street a connu vendredi sa pire semaine de l'année et les taux obligataires ont grimpé après la publication d'un rebond surprise de l'inflation PCE, indicateur privilégié par la banque centrale américaine, la Fed.

En Europe, vers 15H05 GMT, Paris était en nette hausse de 1,76%, Londres de 0,78%, Francfort de 1,56% et Milan de 1,65%.

"Récemment, les membres de la Fed aux États-Unis ou de la BCE en Europe, ont durci un peu plus le ton, en indiquant que le combat contre l'inflation était loin d'être terminé", a commenté dans une note Vincent Boy, analyste chez IG France.

En conséquence, "la politique monétaire devrait continuer de se resserrer" et devrait "rester restrictive plus longtemps que ce qu'anticipaient les investisseurs", a-t-il poursuivi.

Les dernières statistiques compromettent en effet le scénario d'une pause dans les hausses de taux de la Fed.

Du côté de la Banque centrale européenne, une hausse de ses taux d'un demi-point de pourcentage en mars a déjà été annoncé, et la présidente de l'institution Christine Lagarde a déclaré lundi dans un entretien au quotidien indien Economic Times, qu'il faudra "plus de hausses de taux si nécessaire" pour ramener l'inflation à l'objectif et ce "coûte que coûte".

Le taux d'emprunt de l'Allemagne à dix ans, qui fait référence en Europe, a ainsi atteint un plus haut depuis juillet 2011 plus tôt lundi. Il s'établissait à 2,56% vers 15H00 GMT.

Le taux de la dette américaine à 10 ans se détendait légèrement (3,89% vers 15H00 GMT) après avoir grimpé vendredi (3,95% à la clôture).

A l'agenda de la semaine figurent aussi des indicateurs d'activité économique dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, ainsi que des chiffres sur le climat des affaires en zone euro lundi.

Les premières estimations de l'inflation en France, en Allemagne et en zone euro, sont aussi attendues cette semaine.

Rumeur autour d'Adidas

L'action de l'équipementier sportif Adidas progressait de 2,43% à Francfort vers 15H00 GMT, portée par la publication d'informations de presse selon lesquelles Adidas et le rappeur Kanye West seraient parvenus à un accord concernant la vente d'un stock important de produits de la collection "Yeezy" conçue avec le rappeur.

Contacté par l'AFP, Adidas n'a pas confirmé l'information et rappelle que le groupe a déclaré le 9 février qu'il "continue d'examiner les futures options pour l'utilisation des stocks Yeezy".

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole baissaient lundi, pris entre les craintes concernant l'offre de brut venant de Russie, et les inquiétudes autour de la croissance américaine. Vers 15H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril cédait 1,23% à 82,13 dollars et celui de WTI américain à même échéance perdait 1,37% à 75,27 dollars.

Sur le marché des changes, la livre montait vivement lundi, soutenue par la conclusion d'un accord entre Bruxelles et Londres sur les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord, écartant un des nuages qui embrument les perspectives économiques britanniques.

Vers 14H50 GMT, la livre prenait 0,64% à 1,2020 dollar et 0,26% face à l'euro à 88,08 pence pour un euro.

afp/buc