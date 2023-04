Paris (awp/afp) - Les craintes des investisseurs après la baisse des dépôts dans des établissements bancaires affectent de nouveaux les cours du secteur mardi, ce qui pèse sur tous les indices des Bourses, aux prises avec de nombreux résultats d'entreprises.

Wall Street a ouvert en légère baisse: vers 13H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,19%, le S&P 500 de 0,57% et le Nasdaq de 0,67%.

Parmi les valeurs américaines, la banque First Republic chutait de 30% après ses résultats qui ont mis en évidence la fonte de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars. Elle avait été une des banques les plus sous pression en mars après la faillite de l'établissement SVB aux États-Unis, ou le rachat de Crédit Suisse.

En Europe, la tendance est également morose: vers 13H50 GMT, Paris cédait 0,75%, Londres 0,39%, Francfort 0,11% et Milan 1,11%. A Zurich, le SMI gagnait 0,43%.

Le secteur bancaire souffre particulièrement: le segment banque de l'indice européen élargi EuroStoxx600 reculait de 2,2%.

Les investisseurs ont du mal à digérer les résultats moins bons que prévu de la banque suisse UBS, malgré "de fortes entrées de capitaux" au premier trimestre. Le titre remontait toutefois la pente par rapport au début de séance (-0,14%).

Les résultats, pourtant meilleurs qu'attendu, de Banco Santander (-5,36% à Madrid) n'ont pas été bien accueillis non plus. La banque espagnole a subi une baisse de 6% de ses dépôts en Espagne au premier trimestre par rapport à la période précédente, une tendance qui s'est inversée depuis.

A Paris, BNP Paribas (-2,22%) et Société Générale (-3,38%) connaissaient les pires baisses de l'indice CAC 40. A Francfort, Deutsche Bank cédait 2,55% et Commerzbank 2,01%. A Madrid, Banco Sabadell lâchait 4,07%.

"Les investisseurs font preuve de prudence avant les résultats des géants technologiques et quelques indicateurs macroéconomiques importants attendus plus tard cette semaine, avec les rendements obligataires orientés également à la baisse, signe d'un léger sentiment d'aversion au risque qui s'installe", commente Neil Wilson, analyste de Finalto.

Mardi, après la clôture de Wall Street, Alphabet (maison-mère de Google) sera le premier mastodonte du Nasdaq à publier ses résultats trimestriels avant que Meta et Amazon ne suive dans les prochains jours.

Farandole de résultats ___

Les résultats et annonces d'entreprises s'enchaînent pour les investisseurs, au-delà des secteurs bancaires et technologiques: aux États-Unis, ceux de General Electric (-0,1%), Halliburton (-2,64%), General Motors (-1,75%) et McDonald's (-0,06%) sont en baisse alors que PepsiCo (+1,83%) qui a relevé ses prévisions, a séduit.

En Europe, Associated British Foods (ABF), la maison-mère de la chaîne de vêtements bon marché Primark, perdait 3,29% à Londres, Randstad lâchait 5,18% à Amsterdam mais Novartis prenait 4,28%.

Spotify, le hit de la séance ___

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a atteint un nouveau sommet de 515 millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre, en hausse de 22% sur un an, bien au-delà des attentes, a annoncé le groupe suédois mardi. L'action s'envolait de plus de 7% à Wall Street, où elle est cotée.

Du côté des devises et des matières premières ___

Les prix du pétrole étaient en baisse vers 13H40 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 81,73 dollars (-1,21%). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, s'échangeait à 77,84 dollars (-1,17%).

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,43% par rapport au dollar à 1,0999 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, les rendements obligataires baissaient pour les États européens et les États-Unis. Celui de la dette allemande à 10 ans reculait à 2,42%, contre 2,51% à la clôture de la veille.

Le bitcoin lâchait 0,28% à 27.380 dollars.

afp/rp