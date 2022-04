Marchés: les résultats d'entreprises soutiennent la tendance haussière

Paris (awp/afp) - Les marchés étaient soutenus mercredi par des résultats trimestriels d'entreprises favorables, à l'exception de la nouvelle chute de Netflix, alors que les taux d'intérêt sur le marché obligataire se tassaient légèrement.

Vers 13H50 GMT, les indices européens amplifiaient leur rebond à Paris (+1,40%), Francfort (+1,22%) et Milan (+1,23%). Londres était plus prudente, à l'équilibre. En Suisse, le SMI montait de 0,32%.

Wall Street enchaînait une deuxième séance dans le vert: le Dow Jones prenait 0,46%, le S&P500 0,07% mais le Nasdaq reculait de 0,49%, plombé notamment par la chute de plus de 30% de Netflix, confronté à une chute du nombre de ses abonnés.

Après un nouvel envol des taux longs mardi, le marché de la dette souveraine se détendait un peu mercredi. Le rendement du bon du Trésor américain sur 30 ans a dépassé les 3%, avant de revenir à 2,943%, et celui à dix ans s'en est approché, avant de s'établir vers 2,88%.

Sur le 10 ans, les taux réels, qui prennent en compte l'inflation, sont même brièvement repassés en positif, pour la première fois depuis mars 2020.

"Pour les marchés, le risque que constituerait un cycle de resserrement monétaire plus agressif, dans un contexte d'inflation qui resterait élevée, est évidemment une des incertitudes majeures pour les trimestres à venir, et alimente les craintes de récession dans les deux ans à venir", note Sebastian Paris Horvitz de LBPAM.

Après les chiffres élevés aux États-Unis et en Europe, le Canada a dévoilé mercredi une inflation de 6,7% sur un an, la plus forte en 30 ans.

Les opérateurs de marché tablent sur une hausse des taux directeurs d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine début mai suivie de plusieurs autres dans le courant de l'année.

L'économie de la zone euro étant plus directement affectée que les États-Unis par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Banque centrale européenne (BCE) hésite à resserrer sa politique monétaire trop brusquement, au risque de peser sur l'économie.

Le pétrole récupère après une forte chute

Les prix du pétrole se reprenaient mercredi après avoir perdu plus de 5% la veille, les craintes concernant l'offre d'or noir reprenant le dessus sur le marché en plus des facteurs de perturbations de l'approvisionnement.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,62% à 107,89 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait quant à lui 0,61% à 103,20 dollars.

L'euro remontait mercredi face au dollar américain, qui marquait une pause dans sa hausse effrénée des dernières séances, les analystes continuant de miser sur un billet vert dopé par une politique monétaire américaine stricte. Vers 13H45 GMT, la monnaie européenne regagnait 0,41% à 1,0831 dollar.

Le bitcoin avançait pour sa part de 0,95% à 41.700 dollars.

Netflix, la loi des séries

Le géant du streaming Netflix a une nouvelle fois déçu les analystes lors de la publication de ses résultats. Le groupe a perdu 200.000 abonnés au premier trimestre par rapport à fin 2021 et chutait de 33,15% dans les premiers échanges. L'action valait 232 dollars, environ le tiers de son pic d'octobre 2021.

ASML à la limite de sa capacité de production

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs a fait état mercredi d'un ralentissement de sa croissance, reconnaissant être à la limite de sa capacité de production dans un contexte de pénurie mondiale de puces. L'action bondissait de 5,75%.

D'autres valeurs du secteur suivaient l'élan comme l'allemand Infineon (+2,78%) ou le franco-italien STMicroelectronics (+4,10%).

Les marchés reprennent goût à Danone

L'action Danone grimpait de 6,31% après la publication d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au premier trimestre et des objectifs annuels maintenus. "C'est un démarrage positif pour la nouvelle stratégie du groupe", a détaillé RBC Capital Markets dans une note.

afp/al