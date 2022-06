Marchés: regain de confiance après la levée de restrictions anti-Covid en Chine

Paris (awp/afp) - Les marchés rebondissaient lundi au début d'une semaine encore focalisée sur l'inflation et la politique monétaire, les investisseurs saluant la levée de nombreuses restrictions anti-Covid en Chine, qui devrait faire repartir la deuxième économie mondiale.

Les Bourses asiatiques ont démarré la semaine sur une note positive : Tokyo a fini en hausse de 0,56%, Shanghai a gagné 1,5% et Hong Kong progressait de 1,5% alors que la ville de Pékin a annoncé dimanche la levée de nombreuses restrictions anti-Covid, avec le retour progressif des Pékinois au travail à compter de ce lundi et la réouverture des établissements scolaires le 13 juin.

Les indices européens suivaient la même tendance au début d'une séance qui s'annonce calme en ce jour férié de Pentecôte: Paris progressait de 0,94%, Francfort de 0,70%, Milan de 1% et Londres de 1,24% vers 08h40 GMT. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, affaibli par des mois de scandales sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements, affrontera lundi soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur.

A Zurich, la Bourse était fermée pour cause de jour férié.

"Les perspectives d'une reprise économique augmentent tandis que Pékin et Shanghai essaient de reprendre le travail et la production", observe Meng Shen, de la banque d'investissement Chanson & Co.

A cet optimisme sont venus s'ajouter les commentaires de la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo disant envisager de lever des barrières tarifaires pour la Chine, pour aider à lutter contre l'inflation aux Etats-Unis.

Vendredi, les marchés occidentaux ont mal réagi à de solides chiffres de l'emploi américain qui devraient inciter la Réserve fédérale à maintenir fermement le cap du resserrement monétaire pour freiner la flambée des prix.

Depuis mars, la banque centrale américaine relève progressivement ses taux directeurs dans le but de faire de ralentir la demande de la part des consommateurs et des entreprises.

Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation (CPI) de mai aux Etats-Unis concentreront toute l'attention en fin de semaine.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) ne s'est pas précipitée pour durcir les conditions monétaires en zone euro, pourtant confrontée à une accélération de l'inflation. Elle devrait décider lors de sa réunion jeudi d'arrêter ses rachats nets de dette, qui ont jusqu'à présent permis de soutenir les marchés. Puis elle devrait commencer un cycle de hausse de ses taux directeurs en juillet, tout en veillant à ne pas refroidir les investisseurs en resserrant trop vite et trop fortement ses taux directeurs.

"La question majeure pour les marchés est de savoir si l'inflation peut être contrôlée par les banques centrales sans générer de récession", explique dans une note Shane Oliver, chef économiste chez AMP Capital.

"A court-terme, les marchés actions vont probablement être exposés à de la volatilité alors que les banques centrales continuent à resserrer leur politique monétaire pour combattre une inflation élevée, que la guerre en Ukraine se poursuit et que les craintes de récession demeurent", poursuit-il.

Daiichi Sankyo grimpe après des essais positifs ___

Le titre du groupe pharmaceutique japonais Daiichi Sankyo a bondi de 3,65% à 3.400 yens à Tokyo. Le groupe nippon et son partenaire anglo-suédois AstraZeneca (-1,76% vers 08H45 GMT) ont dévoilé dimanche des résultats positifs d'une étude clinique de phase III sur leur biomédicament Enhertu contre le cancer du sein.

Du côté du pétrole et des devises ___

Le pétrole continuait de grimper lundi matin, alors que le géant pétrolier saoudien Aramco a augmenté plus que prévu ses prix pour ses expéditions de juillet vers l'Asie et l'Europe. Vers 07H30 GMT, le prix du baril de WTI américain gagnait 0,36% à 119,30 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,31% à 120,07 dollars.

Les valeurs pétrolières profitaient de la force des cours du brut: TotalEnergies montait de 1,56%, BP de 2,03% et Shell de 1,23%.

L'euro grappillait 0,08% à 1,0729 dollar.

Le bitcoin progressait de 4,47% à 31.263 dollars.

afp/rp